Actiegroepen plakken posters: bemoei je niet met Zwarte Piet

In Noord-Nederland hebben pro-Piet-actiegroepen Nederland kiest Zwarte Piet en de Zwarte Pieten Actiegroep posters opgehangen waarmee ze duidelijk willen maken dat Zwarte Piet zeker welkom is en dat bemoeienissen van schoolbesturen en gemeentes niet op prijs worden gesteld.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) maakte vandaag bekend dat ze willen dat gemeenten Sinterklaasintochten alleen nog subsidiëren “wanneer piet vrij is van elementen van anti-zwart racistische stereotyperingen”. Dat mag dus helemaal niet, aldus Chris van actiegroep Nederland Kiest Zwarte Piet. “Als gemeenten daarmee akkoord gaan, staan ze omkoping toe. Dat hoort niet in Nederland.”

Lees ook: Kick Out Zwarte Piet: geef alleen racismevrije intochten nog subsidie

Dat scholen Zwarte Pieten inruilen voor Roetveegpieten, inclusief een heel Sinterklaasjournaal-lespakket van publieke omroep NTR, wordt volgens Chris afgedwongen door de gemeente en dat hoort ook niet, zegt hij. “Scholen zijn de organisatoren van het feest en kunnen aangeven hoe ze het willen vieren. Maar ouders gaan over opvoeding waar godsdienst en traditie bij horen en de school moet hier gehoor aan geven in de vorm van óf aanpassen naar de meerderheid óf als school zeggen: we vieren het dan niet meer.”

Lees ook: ‘Voorstanders Zwarte Piet wordt de mond gesnoerd’

De posterplak-actie is nog maar één actie, er staan er meer op het programma. “Wij stoppen niet na 5 december, we gaan sowieso tot volgend jaar door.” Ondertussen groeit het aantal leden dat de groepen hebben gestaag omdat mensen het zat zijn, zegt Chris. “Zwarte Piet is geen racisme”, onderstreept hij nog maar eens, “Piet is een kindervriend en als Zwarte Piet racistisch is, kan hij toch nooit een kindervriend zijn? Historisch gezien heeft het niets te maken met de beweringen van KOZP.”

Gerechtelijke procedure

Als de groep pro-Piet aanhangers groot genoeg is, zijn de groepen van plan een gerechtelijke procedure aan te spannen tegen “gemeentes die Zwarte Piet verbieden dus de kleur vanuit de gemeenteraad bepalen”. Hij wijst daarbij op de uitspraak van de Raad van State in 2014. Toen werd Eberhard van der Laan, destijds burgemeester van Amsterdam, op de vingers getikt door de rechtbank van Amsterdam omdat hij bij het verlenen van een vergunning voor de sinterklaasintocht rekening had moeten houden met de gevoelens van inwoners met een donkere huid.

De Raad van State oordeelde dat de rechtbank dat niet had moeten doen, omdat een burgemeester niet bevoegd is om te oordelen of Zwarte Piet als figuur een discriminerend effect heeft. “Bestuurders gaan niet over de kleur van Piet, deze discussie behoort tot de maatschappij, de burgers”, stelt Chris.

Lees ook: De Zwarte Piet-Facebookpagina van Chris bestaat nog wél

‘Respect voor tradities’

Wat de actiegroepen betreft schaft Nederland de landelijke intocht van Sinterklaas en het Sinterklaasjournaal van de NTR af. “Dan maar weer als vanouds klein en gezellig en niet commercieel, zodat iedereen naar eigen invulling het feest kan vieren. Of gewoon democratisch met een lokaal referendum besluiten hoe het in de gemeentes wordt gevierd. Geen verplichting voor Roetveeg Piet en dus geen gedwongen verandering, met respect voor elkaars traditie en gebruiken.”

Lees ook: Omroep Ongehoord Nederland geeft Zwarte Piet podium: ‘Niet zomaar accepteren dat eigen cultuur wordt weggezet’

Zwarte Pietenjournaal

Omroepvereniging Ongehoord Nederland maakte eerder al bekend met een eigen Zwarte Pietenjournaal te komen. Partijoprichter Arnold Karskens hekelt het feit dat Zwarte Piet door de publieke omroep in de ban wordt gedaan. “Dan ben je toch een politieke in plaats van een publieke omroep? Wij leven in een multiculturele samenleving. Dat betekent dat je hoofddoekjes en agressieve rapmuziek moet accepteren, maar een kindervriend als Zwarte Piet niet op tv mag verschijnen?”

Het Zwarte Pietenjournaal is voorlopig alleen te zien op de website van de omroep omdat Ongehoord Nederland nog geen onderdeel is van het publieke omroepbestel.

Beeld: Nederland kiest Zwarte Piet