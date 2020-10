Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil dat gemeenten Sinterklaasintochten alleen nog subsidiëren “wanneer piet vrij is van elementen van anti-zwart racistische stereotyperingen”. Die oproep doet de actiegroep maandag.

De landelijke KOZP vraagt gemeenten en intochtcomités te overleggen met lokale actiegroepen over hoe de pieten eruit moeten zien. “Wij werken graag samen om een volwassen keus te maken voor een feest waar alle kinderen aan mee kunnen doen. Gelukkig zijn er al veel gemeenten die dit jaar de omslag maken naar een racismevrij feest met bijvoorbeeld de schoorsteenpiet.”

Grijze Piet als alternatief?

De zogeheten Grijze Piet die in sommige gemeenten is geïntroduceerd als vervanger van Zwarte Piet is volgens KOZP geen verbetering. De schmink is grijs, maar andere stereotypen zoals rood geschminkte lippen en een afro-pruik zijn gebleven volgens de actiegroep. “Grijs wordt hier net als zwart ingezet als een fictieve huidskleur die refereert aan een racistische stereotypering.”

Volgens KOZP zijn er de afgelopen jaren veel niet-racistische alternatieven gebruikt, zoals de roetveegpiet, die inmiddels in veel plaatsen wordt ingezet bij de intocht. Ook in het Sinterklaasjournaal zijn sinds vorig jaar alleen nog pieten met roetvegen te zien. Dat leidde weer tot protesten van mensen die Zwarte Piet willen behouden.

‘Afblazen intochten is kans’

Door de corona-uitbraak gaat door steeds meer intochten een streep. De landelijke tv-intocht gaat onder klein voorbehoud gewoon door, liet omroep NTR vorige maand weten. De locatie van de intocht wordt niet bekendgemaakt en er is geen publiek welkom bij het ontvangst van de Goedheiligman.

Dat de Sinterklaasintocht in steeds meer plaatsen niet doorgaat, ziet KOZP juist als een kans om de “racistische karikatuur” voorgoed uit het straatbeeld te weren. “Op de plekken waar het niet doorgaat, willen we het gesprek aangaan over hoe nu verder”, zei voorman Jerry Afriyie daarover.

De actiegroep had afgelopen zomer aangekondigd in november bij ruim twintig intochten te demonstreren. Dat steeds meer van die evenementen door corona worden afgelast is geen reden voor KOZP om stil te gaan zitten. “Als er geen intocht is, kijken we of er nu een opening is om het erover te hebben.”

ANP