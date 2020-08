Kick Out Zwarte Piet blij met Facebook-verbod: 'Meer mensen zien dat het een achterhaalde traditie is'

Bij Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heerst blijdschap na het besluit van Facebook en Instagram om foto’s en video’s van Zwarte Piet te verbieden. Dat zegt voorman Elvin Rigters in gesprek met Hart van Nederland. “We zijn positief verrast.”

Leden van de actiegroep werden vanochtend via een internationale Zoom-meeting al op de hoogte gebracht van het besluit. Niet alleen KOZP nam deel, ook actiegroepen uit andere landen schoven digitaal aan. “Iedereen was hier positief over, kan ik wel zeggen”, aldus Rigters. “Ik weet niet of je ons kunt betrappen op een juichstemming. We zijn blij, maar er is nog veel werk te verzetten.”

Kick Out Zwarte Piet verwacht dat de nieuwe koers van Facebook kan rekenen op de nodige weerstand. “We zien in de strijd naar gelijkwaardigheid dat een hoop mensen toch het gevoel hebben dat hen iets wordt afgenomen”, vertelt Rigters. “Maar we zien ook dat er een kentering gaande is. Steeds meer Nederlanders zien in dat dit niet meer kan, dat het een achterhaalde traditie is.”

Geconfronteerd met blackface

Volgens Rigters lag de beleidswijziging van de social mediaplatformen in de lijn der verwachting. Hij stelt dat social media een onderdeel zijn geworden van de politieke ruimte. “Zij moeten in die zin een rol hebben om de politieke ruimte veilig te houden. Het kan niet anders meer in deze tijd.”

Daarbij stelt de KOZP-voorman dat dit besluit van Facebook slechts een stap is in de goede richting, maar dat hij een volgende stap verwacht. Op dit moment worden beelden van Zwarte Piet niet automatisch herkend, maar moeten ze handmatig door gebruikers worden gerapporteerd. “Dus worden we alsnog geconfronteerd met blackface. Terwijl, als er programma’s zijn die het verschil kunnen zien tussen een mannen- en vrouwentepel, dan moet dat ook kunnen met blackface.”

