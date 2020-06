Kick Out Zwarte Piet demonstreert bij ruim 20 Sinterklaasintochten dit jaar

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangekondigd in november 2020 in meer dan twintig verschillende plaatsen in Nederland te demonstreren bij de Sinterklaasintochten.

KOZP heeft demonstraties aangekondigd in Alkmaar, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Edam, Enkhuizen, Gouda, Heerhugowaard, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rijswijk, Volendam, Wageningen, Weert, Weesp en Zaanstad. De actiegroep demonstreert in plaatsen waar volgens KOZP tijdens de intocht nog steeds wordt vastgehouden aan Zwarte Piet. In Arnhem en Nijmegen stemde de gemeenteraad er deze week voor om te stoppen met Zwarte Pieten.

Stelling innemen

Met de demonstraties eist de actiegroep dat het kabinet eindelijk stelling neemt in de kwestie en daar ook naar handelt. Bijvoorbeeld door middel van beleid.

Lees ook: Rapper Ronnie Flex herhaalt uitspraken Akwasi over Zwarte Piet en zorgt voor ophef

Het is voor 2020 nog niet bekend waar de landelijke Sinterklaasintocht plaatsvindt.

ANP