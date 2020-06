Rapper Ronnie Flex herhaalt uitspraken Akwasi over Zwarte Piet en zorgt voor ophef

Ronnie Flex heeft dinsdag op Twitter voor ophef gezorgd. De rapper betuigde zijn steun aan collega-rapper Akwasi wat betreft zijn uitspraken over Zwarte Piet. In hoofdletters schreef Ronnie Flex dat hij zodra hij in november een Zwarte Piet ziet, hij deze “in ze gezicht” trapt.

Lees ook: Aangiften tegen rapper Akwasi na dreigen ‘op gezicht trappen’ Zwarte Piet

De uitspraak komt oorspronkelijk van Akwasi die dat begin deze maand tijdens het protest op de Dam in Amsterdam riep. De rapper kreeg hiervoor op sociale media zowel veel kritiek als steun. Ook werd hij bedreigd en deden mensen aangifte tegen hem wegens aanzetten tot geweld. Het OM heeft inmiddels een onderzoek naar de uitspraken ingesteld.

Ook Ronell Plasschaert, zoals Ronnie Flex echt heet, heeft al veel negatieve reacties gekregen op zijn tweet. Mensen vragen zich onder meer af waarom hij in zijn voorbeeldfunctie met zijn woorden aanzet tot geweld. De oorspronkelijke tweet heeft hij inmiddels verwijderd.