De nieuwe omroepvereniging Ongehoord Nederland komt volgende maand, geheel tegen de maatschappelijke trend rond Zwarte Piet in, met een Zwarte Pietenjournaal. Dat meldt het AD.

Partijoprichter Arnold Karskens hekelt het feit dat Zwarte Piet steeds meer in de ban wordt gedaan. Niet alleen door de publieke omroep, maar ook door bioscoopketen Pathé, die films met de klassieke pieten niet langer vertoont. Hij wijst op een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2019 waaruit blijkt dat meer dan de helft van de bevolking wil vasthouden aan Zwarte Piet.

‘Iederéén vertegenwoordigen’

“Ons publieke bestel heeft toch als taak iederéén te vertegenwoordigen? En toch wordt Zwarte Piet door de NPO verbannen”, aldus Karskens tegen het AD. “Dan ben je toch een politieke in plaats van een publieke omroep? Wij leven in een multiculturele samenleving. Dat betekent dat je hoofddoekjes en agressieve rapmuziek moet accepteren, maar een kindervriend als Zwarte Piet niet op tv mag verschijnen?”

Oprichter Arnold Karskens zegt met de uitzendingen niet doelbewust te willen provoceren. “Maar het zal een steun in de rug zijn van iedereen die nog een klassieke Sintoptocht wil organiseren en soms met agressie wordt tegengewerkt. En ik vind dat je als samenleving niet zomaar moet accepteren dat je eigen cultuur, waartoe Zwarte Piet behoort, wordt weggezet.”

Ongehoord Nederland is bezig met het opnemen van een journaaltrailer waarin presentator en zanger Harold Verwoert optreedt als hoofdpiet. Het Zwarte Pietenjournaal is voorlopig alleen te zien op de website van de omroep. Ongehoord Nederland is nog geen onderdeel van het publieke omroepenbestel, daarvoor moet het voor het einde van het jaar minstens 50.000 leden hebben. Dat zouden er nu zo’n 37.000 zijn.

Redactie/ANP