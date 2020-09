De Zwarte Piet-Facebookpagina van Chris bestaat nog wél

De Facebookpagina’s ‘Zwarte Piet liefhebbers’, ‘Actiegroep Pro Zwarte Piet’ en ‘Red Zwarte Piet’ zijn van het sociale netwerk verdwenen. Maar de Facebookpagina ‘Nederland Kiest ZP’ bestaat nog wel. Beheerder Chris houdt er rekening mee dat zijn pagina binnenkort ook verwijderd kan worden. Maar hij gaat er alles aan doen om de pagina overeind te houden.

Donderdag bleek uit een inventarisatie van NU.nl dat Facebook de grootste groepen en pagina’s met voorstanders van Zwarte Piet heeft verwijderd. Pagina’s zoals ‘Zwarte Piet liefhebbers’ (ruim 52.000 likes), ‘Actiegroep Pro Zwarte Piet’ (44.600 likes) en ‘Red Zwarte Piet’ (30.000 likes) bestaan niet meer op Facebook.

ZP

De Facebookpagina ‘Nederland kiest ZP‘ heeft tot nu toe 4200 leden. Voorheen was de pagina bekend als ‘Nederland kiest voor Zwarte Piet’. Dat is direct aangepast toen het Amerikaanse techbedrijf vorige maand de voorwaarden heeft aangepast.

Facebook verbied nu foto’s en video’s van Zwarte Piet als onderdeel van een wereldwijde aanpak van blackface. Daarmee bedoelt Facebook dat “een persoon duidelijk een zwart of donkerder geschminkt gezicht heeft. Dit in combinatie met stereotyperende elementen, zoals grote oorringen, een afropruik of grote lippen”.

De beheerder van de pagina hebben de beheerders de naam ‘Zwarte Piet’ overal van de pagina verwijderd. Het is vervangen door de afkorting ‘ZP’. Daarnaast hebben ze alle afbeeldingen en video’s van Zwarte Piet weggehaald. Verder is de pagina nu zo ingesteld dat alleen leden de inhoud kunnen zien.

Chris laat weten dat ze dit allemaal doen zodat ze zo min mogelijk risico lopen om verwijderd te worden door Facebook. “Alles waar we op gepakt konden worden, hebben we eraf gehaald.” Hij denkt daarnaast dat de andere Facebookpagina’s wel zijn verwijderd. Dit omdat zij “te volhoudend waren aan hun eigen principes”.

‘Zo worden we vergeten’

Volgens Chris is het belangrijk dat dit soort pagina’s blijven bestaan. ”Anders worden we vergeten”, aldus Chris. “Als je het niet meer laat zien, kom je in de vergetelheid. Zwarte Piet is een Nederlandse traditie en wij zijn een groep die dat graag op die manier viert”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

De beheerder van de Facebookpagina laat weten vanaf nu geen afbeeldingen meer te plaatsen van Zwarte Piet en de naam af te korten met ‘ZP’. Hij kan niet tegenhouden dat zijn leden wel op die manier communiceren, maar Facebook rekent de beheerders daar niet op af. De leden die deze manier van communiceren wel gebruiken, kunnen worden geblokkeerd.

Chris zegt niet bang te zijn dat hij daardoor leden verliest: “Als je iets plaatst wat Facebook verbiedt, krijg je eerst een blokkade van drie dagen. Vervolgens zeven dagen en dan dertig dagen. Die dertig dagen kun je vervolgens nog twee keer krijgen. Daarna pas wordt je account pas definitief verwijderd.”

Als een kaart achter de hand heeft de beheerder ook een pagina aangemaakt op Friendweb. Dat is volgens Chris ‘hetzelfde als Facebook, alleen die doen niet aan censuur.’