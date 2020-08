Voorstanders van Zwarte Piet doen aangifte tegen Facebook: 'Verbod gaat in tegen de Grondwet'

Zwarte Piet-voorstanders hebben aangifte gedaan tegen het grote Facebook. Ze zijn het er niet mee eens dat het sociale platform de zwart geschminkte helper onlangs van de site heeft verbannen.

Henk van Kuijk uit Julianadorp laat aan Hart van Nederland weten veel bijval te krijgen uit alle delen van het land. “Wij zijn van mening dat de Grondwet wordt overtreden. Het is een prachtige Nederlandse traditie die al een tijdje onder druk staat vanuit het buitenland.”

Volgens de actiegroep moet Facebook zich vanwege de vestiging in Amsterdam ook gewoon aan de Nederlandse regels houden. De aangifte spreekt daarom onder meer van artikel 1 (discriminatieverbod) en 7 (vrijheid van meningsuiting) uit de Grondwet. Het platform zou de ‘culturele diversiteit’ van Nederland niet respecteren.

Gedwongen roetveegpieten

De groep verwijt de politiek en de media dat ze geen standpunt innemen in de kwestie. “Op een enkele uitzondering na, onder druk van een klein groepje dat gekwetst is”, aldus Van Kuijk. “Bij de intocht in Den Helder wordt een hele groep gedwongen om roetveegpieten te gebruiken. Wij zijn het zat om uitgemaakt te worden voor racist.”

Van Kuijk meent dat er geen feitelijke link is tussen Zwarte Piet en de slavernij. “De figuur Zwarte Piet stamt oorspronkelijk uit de middeleeuwen, uit Midden- en Oost-Europa. De kleur zwart heeft niets te maken met de huidskleur van een slaaf. Het is een verwijzing naar het duister, je had ook een witte figuur. Oorspronkelijk droeg hij een masker, later is het schmink geworden.”

Verbod op Facebook

Sinds deze maand heeft¬†Facebook Zwarte Piet verboden op het sociale netwerk zelf en op dochterdienst Instagram, wegens “discriminerende stereotyperende kenmerken”. Bij die stereotypes gaat het bijvoorbeeld over zwarte schmink, grote lippen en een pruik met krullen.

“Facebook vindt het niet aanvaardbaar dat mensen zich gediscrimineerd of onveilig voelen door bepaalde berichten. Sinterklaas is een feest voor iedereen”, liet het platform eerder weten. Schoorsteenpieten of roetveegpieten zijn wel toegestaan.

Niet alleen Facebook heeft Zwarte Piet in de ban gedaan, ook websites als bol.com, Amazon en Wehkamp zien Piet liever niet meer op hun website.

