Bol.com weigert vanaf september alle artikelen met Zwarte Piet

Vanaf eind september is het niet meer mogelijk artikelen te verkopen via bol.com die de term ‘Zwarte Piet’ bevatten of uitbeelden. Dat maakt de webwinkel woensdag bekend.

Het bedrijf zegt naar aanleiding van gesprekken met klanten en partners te hebben geconcludeerd dat ‘Zwarte Piet’ als kwetsend kan worden ervaren. Daarom gaat bol.com een stap verder om de karikatuur uit te bannen.

Huidskleur aangepast

“Al jaren leggen wij de nadruk op Sinterklaas en cadeautjes in onze communicatie-uitingen, daarin speelt ‘Piet’ dus al geen rol meer”, aldus de webwinkel in een statement.

“We hebben besloten de volgende termen aan te passen in alle titels, productomschrijvingen en productkenmerken op ons platform: ‘Zwarte Piet’ wordt aangepast naar ‘Piet’ en ‘Huidskleur’ wordt aangepast naar ‘beige’ of een andere passende kleur, wanneer wordt gerefereerd naar een blanke huidskleur.

Geen Zwarte Piet meer

Daarnaast zal het bedrijf de bezem door het assortiment halen. Vanaf nu worden alle artikelen van of met ‘Zwarte Piet’ geweerd. “Denk hierbij aan artikelen met afbeeldingen van Zwarte Piet als stereotyperend karikatuur.”

Het verbod op Zwarte Piet geldt ook voor titels, covers en kaften in de categorie boeken, films en muziek. “Tenzij deze van belang zijn vanuit educatief of historisch perspectief. Dan kunnen we besluiten deze wel online te houden, maar ze te voorzien van een label dat aangeeft dat de inhoud als controversieel wordt beschouwd.”

Pietenkostuums wél

Pietenkostuums kunnen wel verkocht blijven worden, stelt de webwinkel. Maar alleen als ze “geen stereotype karikatuur uitbeelden”. Als voorbeelden daarvan noemt bol.com de zwarte pruik, grote gouden oorringen en een molensteenkraag.

Het bedrijf heeft de beleidswijziging in juli al aan verkooppartners gecommuniceerd. Zij hebben tot eind september de tijd om artikelen met Zwarte Piet uit te verkopen of uit hun assortiment te halen. “Daarna zullen we het zelf actief weren van ons platform.”

Beeld: bol.com