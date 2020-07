Zwarte 'gaper' weg bij Amsterdamse drogist door 'dreigende situatie'

De ’gaper’ op de gevel boven drogisterij Het Heertje in de Amsterdamse binnenstad wordt daar vrijdag vanwege een ’dreigende situatie’ weggehaald. Er ontstond ophef over het beeld op sociale media die volgens veel mensen ‘racistisch zou zijn’.

Ondernemer Harry Piet heeft daarop besloten, na overleg met de eigenaar van het pand, om het beeld weg te halen. Dat meldt De Telegraaf.

Slavernijverleden

Er ontstond dinsdag ophef nadat columniste Sylvia Witteman op Twitter op spottende wijze meldde dat ze het ’verbazend vond dat dit nog hier hangt midden in Amsterdam’. De verwijzing naar de zwarte kop met oorbellen werd serieus genomen door activisten die er een racistisch voorbeeld uit het slavernijverleden in zagen.

Godverdomme! Mijn spottende opmerking is serieus genomen door een stel idioten. De bewoners worden lastig gevallen en de gaper wordt weggehaald! Educate yourself: gapers zijn er in alle huidskleuren en hebben HELEMAAL NIETS met racisme te maken https://t.co/rAMil337r5 https://t.co/P7IW8BmZXm — Sylvia Witteman (@sylviawitteman) July 7, 2020

Exotisch uithangbord

Dat is niet het geval, stelt Piet. Vroeger zag je ‘gapers’ vaker in het straatbeeld in Nederland. Zo’n beeld was als het ware het uithangbord van apothekers. Om meer klanten te trekken zag het beeld er vaak exotisch uit. Dit is de reden dat gapers vaak de afbeelding van een zwarte of donkere man hebben. Het was een manier om te laten zien dat je goederen en medicijnen van ver kwamen. De mond van de gaper staat niet open om te gapen, maar om een medicijn in te nemen.

Aanvankelijk werd dit uithangteken op de luifel gezet, maar vanaf de 17e eeuw steeds vaker aan de gevel bevestigd,. Met name in Amsterdam kwam dit veel voor.

Desondanks dat het beeld niets met racisme te maken heeft, wordt het tachtig kilo zware hoofd vrijdag van de gevel verwijderd.

