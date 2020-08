'Voorstanders Zwarte Piet wordt de mond gesnoerd'

Door het verspreiden van foto’s en video’s van Zwarte Piet via Facebook en Instagram te verbieden, wordt voorstanders van het geschminkte hulpje van Sinterklaas de mond gesnoerd. Dat zegt Danny van der Horst van actiegroep Pro Zwarte Piet Den Bosch tegen Hart van Nederland.

“Facebook is zo’n grote speler geworden, als die tegen gaat werken, wordt het lastig om mensen te bereiken,” legt van der Horst uit. “Zelfs ik dacht: jeetje, nu wordt het een moeilijk verhaal. Er zijn immers weinig alternatieven. We zouden bijna de ouderwetse krant op moeten gaan zoeken.”

Van der Horst betreurt het dat Facebook op deze manier naar Zwarte Piet kijkt. Volgens hem verliest Zwarte Piet met dit fotoverbod opnieuw een stukje draagvlak. “Op deze manier heeft Nederland vrij weinig tradities meer. Ik vind dat iedereen zijn eigen dingetjes en feestjes moet kunnen hebben. Het zou bijzonder jammer zijn als dit zo ten einde komt.”

Intocht mét Zwarte Pieten

Hoewel de voorstander van Zwarte Piet nog geen alternatief ziet voor Facebook, denkt hij al wel na over een alternatief voor een Sinterklaasintocht in Den Bosch. “Niet voor dit jaar, dat is vanwege corona zonde van de tijd ben ik bang. Maar mocht volgend jaar de burgemeester besluiten om een intocht zonder Zwarte Pieten te organiseren, dan houden we ons eigen feestje.”

“Ik zou de Brabanthallen kunnen benaderen, daar een zaal huren en een besloten feestje organiseren voor voorstanders”, zet Van der Horst uiteen. “Een eigen intocht. Met professionele Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Pieten. Ik weet zeker dat we dan een uitverkochte Brabanthallen hebben.”

‘Nog veel werk te verzetten’

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet noemt de stap van Facebook “een stap in de goede richting”. Voorman Elvin Rigters verklaart aan Hart van Nederland blij te zijn, maar zegt wel dat er nog veel werk te verzetten is.

