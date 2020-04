Problemen bij jassen en schorten voor zorg, wel voldoende medische mondmaskers

Er zijn problemen om voldoende jassen en schorten voor de gezondheidszorg te regelen. Dat heeft coördinator Rob van der Kolk van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen donderdag in de Tweede Kamer gezegd. Wel zijn er voldoende mondmaskers voor de zorgpersoneel beschikbaar.

Vanwege de coronacrisis is er grote behoefte aan medische hulpmiddelen. Het gaat dan vooral om chirurgische maskers, zogenoemde FFP2- en FFp3-maskers, onderzoekshandschoenen, isolatiejassen en schorten.

Om ervoor te zorgen dat er van deze medische beschermingsmiddelen voldoende van goede kwaliteit zijn, koopt het Landelijk Consortium Hulpmiddelen deze bij leveranciers in. Vervolgens kunnen zorginstellingen bij hen beschermingsmiddelen aanvragen.

Zorgen over jassen en schorten

Hoewel er inmiddels veel mondmaskers worden aangeleverd uit het buitenland en ze ook in Nederland worden gemaakt, heeft Van der Kolk zorgen over de aanlevering van jassen en schorten. “Dat is echt lastig,” zei hij tijdens de zogenoemde technische briefing in de Tweede Kamer.

Er zijn tot en met dinsdag ruim 1,1 miljoen jassen en schorten geleverd aan zorgverleners, maar er loopt een inkoopverzoek voor nog eens 72 miljoen stuks. “We hebben wel allerlei kledingbedrijven gevraagd om dit op te pakken,” vertelt Van der Kolk.

“We gaan ook verder sourcen in onder andere Vietnam,” vervolgde de coördinator. Inmiddels zijn er twaalf betrouwbare leveranciers van isolatiejassen gevonden. En dat zijn er veel, legt hij uit. “Normaal werken we met één leverancier, en misschien een tweede als backup.”

Problemen bij transport

Volgens Van der Kolk heeft het consortium op dit moment voldoende kwalitatieve beschermingsmiddelen in huis. Hij roept zorginstellingen dan ook op om gewoon bij hen te blijven inkopen. De problemen met de jassen en schorten spelen vooral bij het transport van nieuwe materialen.

“Er is slecht rekening gehouden dat jassen en schorten een enorm volumineus product zijn”, legt Van der Kolk uit. “Die gaan niet zomaar in een vliegtuig, dan wordt het vliegtuig te licht beladen.” De oplossing is om de lading jassen over meer vliegtuigen te verdelen die ook met andere producten worden beladen, maar dat is op korte termijn niet altijd mogelijk.

‘Groot verschil met praktijk’

Dat er voldoende beschermingsmiddelen zijn, strookt volgens verschillende politieke partijen niet altijd met het beeld dat zorgmedewerkers hebben. “Ik heb het idee dat er een groot verschil zit tussen de aanname dat er voldoende beschermende materialen zouden zijn en de praktijk zoals wij die van zorgverleners horen”, stelt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

Fleur Agema van de PVV zegt zich zorgen te maken over de hoge kans op verspreiding van het coronavirus onder risicogroepen van wijkzorg. “De wijkverpleging gaat standaard zonder beschermingsmiddelen bij de mensen naar binnen, van huis naar huis naar huis.”

Volgens Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, worden de richtlijnen van gezondheidsorganisatie RIVM gevolgd. “Niet alle huishoudelijke hulp is lijfgebonden, en sommige zorg kan je buiten de anderhalve meter doen. Dan heb je volgens de richtlijnen geen beschermingsmiddelen nodig.”

Wanneer het niet mogelijk is om veilig zorg te verlenen, of als er verdenking is van een coronabesmetting bij een van de cliënten, kan een zorgverlener alsnog een aanvraag doen voor beschermingsmiddelen. “Die krijgen ze dan ook gewoon”, aldus Van Koesveld.