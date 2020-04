'Mondkapjes enige alternatief om openbaar vervoer te laten blijven rijden'

Om de toenemende stroom reizigers in het openbaar vervoer binnen de huidige corona-beperkingen te kunnen blijven vervoeren, moet het kabinet het gebruik van mondkapjes als serieus alternatief voor de anderhalve meter afstandsregel gaan overwegen.

Dat zegt Pedro Peters van branchevereniging OV-NL woensdag tegen Hart van Nederland. “Als je wilt dat er meer mensen weer het openbaar vervoer kunnen gebruiken, dan moet je wel naar die varianten kijken”, zegt Peters. “En dan kom je in de buurt van die mondkapjes terecht. Ik weet geen alternatieven.”

Verruimde coronadienstregeling

Verschillende vervoersbedrijven, waaronder de NS, GVB, HTM en RET, hebben sinds woensdag hun coronadienstregeling iets verruimd. Dat moet ervoor zorgen dat reizigers makkelijker anderhalve meter afstand kunnen bewaren van hun mede-passagiers. “Je ziet al dat mensen toch steeds weer meer gaan reizen”, zegt Peters. “Dat is nog niet gigantisch, maar bij alle vervoersbedrijven zien we dat het aantal reizigers iets toeneemt.”

Door de anderhalve-meter-afstandsregel kunnen vervoersbedrijven op dit moment niet meer dan twintig tot 25 procent van de maximale capaciteit inzetten. Die bovengrens zal binnen afzienbare tijd worden bereikt, zo voorspelt Peters. “Als straks op 11 mei de basisscholen open gaan is het weer een stapje extra. En dan in juni het voortgezet onderwijs. Dan zitten we echt aan het maximum van 20-25 procent.”

Twee opties

Volgens Peters heeft het kabinet twee opties. De ene optie is het vasthouden aan de anderhalve-meter-afstandsregel. “Dan zitten we bij 20-25 procent aan het maximum. Dan moet je gaan kiezen wie er wel mag reizen en wie niet. Dat zal het kabinet moeten doen, want dat gaan wij niet doen.” Het is daarnaast een dure optie, omdat alles rijdt en alle personeelskosten gewoon betaald moeten worden, zo stelt Peters.

Het alternatief is een uitzondering van de afstandsmaatregel voor het openbaar vervoer. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarover advies gevraagd aan het RIVM. Branchevereniging OV-NL is nog in afwachting van de uitkomst van dat advies. “Wat je om ons heen ziet in het buitenland is dat je dan toch aan mondkapjes moet denken,” besluit Peters resoluut.