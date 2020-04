Nederland kan iedere dag duizenden extra coronatests uitvoeren, maar doet dat niet

De Nederlandse overheid heeft al weken de mogelijkheid om iedere dag duizenden extra coronatests uit te voeren, maar maakt daar geen gebruik van. Dat meldt de NOS donderdag.

Via een Duits laboratorium kunnen er twee maanden lang 5000 tests per dag worden afgenomen. Op die manier zou de Nederlandse testcapaciteit bijna verdubbelen.

De Taskforce Diagnostiek, die schaarse testmaterialen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid regelt, bevestigt dat de aanbieding is gedaan, maar noemt de coronatests nog niet nodig. “Er is momenteel meer labcapaciteit dan vraag naar tests” aldus een woordvoerder.

Coronatests op grote schaal

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemde het tekort aan testmaterialen een “limiterende factor” bij het verder verhogen van de testcapaciteit. Op grote schaal testen is een van de voorwaarden die het Outbreak Management Team heeft gesteld voor de versoepeling van de strenge coronamaatregelen.

In Nederland worden nu zo’n 7000 mensen per dag getest, dat zijn vrijwel allemaal zorgmedewerkers en kwetsbare patiënten.

