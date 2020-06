Nederlanders willen tijdelijk verbod op grootschalige demonstraties na drukte in Rotterdam

Veruit de meeste Nederlanders willen dat er in deze coronacrisis een stop komt op grootschalige demonstraties. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Wat vindt Nederland onder 2842 respondenten. 82% van de panelleden geeft aan voor zo’n tijdelijk verbod op grote protesten te zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Je moet een maximum aantal personen vaststellen voor de beoogde locatie”, luidt een veelgehoorde reactie. Iemand anders vreest voor de gevolgen van het niet houden aan de anderhalvemeterregel. “Protesteren is prima, maar alleen als het geen problemen, doden, gewonden en/of plunderingen oplevert. Ik dacht dat we beschaafd waren.”

Vernielingen

Vandaag waren opnieuw duizenden mensen aanwezig bij het antiracismeprotest in Rotterdam, en werd in veel gevallen niet de anderhalve meter afstand in acht genomen. Het protest verliep ook niet zonder problemen. De ME heeft op het Rotterdamse Schouwburgplein ingegrepen toen groepen vernielingen aanrichtten.

Nadat het protest vanwege de drukte op last van de gemeente werd beëindigd, bleven groepen mensen hangen en werden er ruiten, hekken en terrasstoelen vernield. De politie meldt dat twee mensen zijn aangehouden. Dat is onder meer voor gooien van vuurwerk naar een agent.

Onvrede

De drukke demonstraties in Rotterdam en maandag in Amsterdam leiden tot veel onvrede onder Nederlanders. “Ik schaam mij diep wat deze demonstranten deden”, reageert een panellid. “De zorg, de ouderen, alles werd vertrapt. Herdenken kon niet op de Dam en bezoek thuis ook niet. Ik vind het meten met twee maten.”

Het recht op demonstratie is een grondrecht, daarover zijn de meeste respondenten het eens. Ook premier Rutte bevestigde dit in de persconferentie woensdagavond. “Demonstreren is een grondrecht. Dat zal ik tot mijn laatste snik verdedigen. Maar je hebt je wel aan de 1,5 meter te houden.”

Maximum aan demonstranten

Om de anderhalve meter te waarborgen wijst de overheid op de eigen verantwoordelijkheid van de demonstranten. Maar burgemeesters kunnen zelf ook maatregelen treffen. Zo kunnen zij een gebied aanwijzen om actie te voeren en een maximaal aantal demonstranten toestaan.

Tijdens de coronacrisis moet zo’n maximum dus standaard worden gesteld, vindt 82 procent van de Nederlanders. Vooral oudere Nederlanders vinden zo’n verbod op grootschalige demonstraties een goed idee, daar is 85% het ermee eens. Bij jongeren tussen de 18 en de 24 jaar slinkt die steun naar 71% voor een tijdelijk verbod op grootschalige demonstraties.