Organisatie trots op drukke demonstratie Rotterdam: 'Mensen vinden het zo urgent, dat ze het risico nemen'

Jammer en teleurstellend. Activist Naomie Pieter heeft er geen goed woord voor over dat de demonstratie in Rotterdam tegen racistisch politiegeweld woensdagavond vroegtijdig is afgebroken. Actievoerders werden opgeroepen te vertrekken, omdat het te druk was.

“Het is heel jammer dat burgemeester Aboutaleb dit heeft gedaan en dat ervoor gekozen is om de demonstratie te stoppen.” Pieter is zelf betrokken bij de organisatie van de demonstratie en benadrukt dat het niet hun eigen keuze was om de boel af te gelasten. “Dit is echt in opdracht gedaan”, zegt ze tegen Hart van Nederland.

De actievoerders hadden toestemming gekregen om van 17.00 tot 18.30 uur te demonstreren op en rond de Erasmusbrug. Maar rond 18.10 uur werd de demonstratie beëindigd.

Risico genomen

“We delen de bezorgdheid en snappen dat het een moeilijke tijd is. Maar zelfs in deze tijd blijft het demonstratierecht ontzettend nodig. Zelfs in deze tijd moeten we laten weten dat racisme niet meer kan. En dat is wat mensen hebben gedaan. Ze vinden het zo urgent, dat ze hier naartoe zijn gekomen en dat ze een risico hebben genomen.”

Pieter is dan ook trots op het hoge aantal mensen dat meedeed aan de demonstratie. “Het is zo’n mooi Rotterdams geluid wat we vandaag hebben laten horen.”

In quarantaine

De activiste geeft toe dat het niet lukte om voldoende afstand te houden tijdens de demonstratie en ze doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers. De organisatie riep steeds op voldoende afstand te houden en thuis te blijven bij gezondheidsklachten. “En ga na deze demonstratie in quarantaine”, voegt Pieter toe.

Een demonstratie met zoveel mensen is een risico in deze coronacrisis en dat beseft de activiste. Is het daarmee tegelijkertijd niet een ‘dikke vinger’ naar de zorg? “Ik kon de afgelopen tijd ook mensen niet bezoeken en ik ben ook een van de mensen die iemand heeft verloren. Maar ik ben ook zwart. En racisme stopt niet, slaapt niet. Ook niet in coronatijd”, zegt Pieter.

Eerdere protesten

Aanleiding voor het protest was de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS door politiegeweld. Demonstraties in Den Haag en Groningen verliepen dinsdag rustig. Mensen konden daar voldoende afstand houden.



Maandag kwamen onverwacht duizenden mensen af op de manifestatie op de Dam in Amsterdam. Toen lukte het niet om voldoende afstand te houden.

