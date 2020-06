De demonstratie bij de Erasmusbrug in Rotterdam tegen racistisch politiegeweld is afgebroken omdat het te druk werd. De politie riep actievoerders op te vertrekken.

Vele honderden mensen verzamelden zich tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb had dinsdagavond besloten dat de demonstranten op het voetgangersgedeelte van de Erasmusbrug en het Wilhelminaplein zouden mogen betogen.

Kijk hier het live verslag terug van de demonstraties in Rotterdam:

Het Wilhelminaplein stond rond 17.00 al vol demonstranten. De andere actievoerders werden naar de Erasmusbrug verwezen. De actievoerders mochten tussen 17.00 uur en 18.30 uur betogen, maar de Driehoek besloot er eerder een einde aan te maken.

Handhavers wezen de betogers er voortdurend op zich te houden aan de afstandsregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Demonstranten coachen

Aboutaleb zei dinsdagavond in Nieuwsuur dat er wel veel politie in de stad zal zijn, maar “dat zij de demonstranten zullen coachen en hen zullen aanspreken als zij zich misdragen”. “Maar ik ga ervan uit dat dat niet nodig is”, aldus Aboutaleb.

Demonstraties in Den Haag en Groningen verliepen dinsdag rustig. Mensen konden voldoende afstand houden in verband met de coronaregels. Maandag kwamen duizenden mensen af op de manifestatie op de Dam in Amsterdam. Toen lukte dit niet.

ANP