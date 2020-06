Familie Mitch Henriquez over politiegeweld: 'We hadden alles eindelijk weer op de rit, en dan gebeurt er dit'

“Het politiegeweld in Amerika neemt me weer mee terug naar wat er met Mitch is gebeurd.” Dat zegt zijn neef Alex Dijkhoff tegen Hart van Nederland. Mitch Henriquez overleed vijf jaar geleden nadat een agent hem in een nekklem hield. “Mijn familie had eindelijk alles weer op de rit, en dan gebeurt er dit.”

Vorige week kwam de zwarte Amerikaanse George Floyd om het leven na een hardhandige arrestatie door de politie in de stad Minneapolis. De arrestatie werd door omstanders gefilmd en online gezet. Alex heeft het filmpje niet helemaal af kunnen kijken. “Toen ik de man hoorde schreeuwen dat hij geen adem meer kreeg, heb ik het filmpje meteen stopgezet. Ik hoefde het niet te zien”, zegt hij.

Alex legt uit dat de herinnering aan wat er met zijn neef is gebeurd snel naar boven kwam toen hij het filmpje zag. “Mijn familie en ik hebben het vijf jaar lang heel zwaar gehad. Ik ben in een depressie geraakt en ik ben bang dat ik daar weer in terecht kom als ik die herinneringen te veel ophaal.”

Lees ook: Agent in zaak-Mitch Henriquez in cassatie

‘Gelijkenis tussen twee gebeurtenissen’

De manier waarop George Floyd om het leven is gekomen lijkt volgens Alex op de manier waarop Mitch Henriquez is overleden. Vijf politieagenten overmeesterden Mitch Henriquez vijf jaar geleden in Den Haag toen hij herhaaldelijk riep dat hij een wapen bij zich zou hebben. Een van de agenten hield hem in een nekklem, terwijl de andere vier agenten hem bij zijn armen en benen vastpakten en in een politiebusje droegen. Kort daarop overleed hij.

Lees ook: Betoging overleden arrestant loopt uit de hand

Vorige week werd George Floyd door de politie gearresteerd omdat hij een cheque zou hebben vervalst. Hij had geen wapen bij zich en verzette zich niet tegen de arrestatie. Een van de witte politieagenten hield minutenlang zijn knie op de nek van George Floyd gedrukt. De zwarte Amerikaan riep herhaaldelijk dat hij geen lucht kreeg. “Ook bij Mitch had de agent hem vast bij de nek en ook daar stonden er meerdere agenten omheen. Het beeld dat ik zag had gelijkenissen”, zegt Alex.

Alex nog niet geprotesteerd

De dood van George Floyd zorgde maandag voor protesten in Amsterdam, dinsdag in Den Haag en Groningen en woensdag in Rotterdam. Betogers protesteren tegen racisme en politiegeweld. Alex laat weten dat hij de dood van Mitch Henriquez niet associeert met racisme. “Een van de agenten bij Mitch was Arubaans, dus ik koppel die arrestatie niet aan racisme.”

Alex is mede daarom nog niet bij een van de demonstraties geweest. Daarnaast zegt hij dat hij zelf nog nooit met racisme te maken heeft gehad. Ook is hij huiverig om zich te mengen in een mensenmassa, omdat hij diabetes heeft en dus in een risicogroep zit. “Als ik zie dat de mensen op de Dam geen 1,5 meter afstand houden, vind ik dat heel erg. Mensen onderschatten het coronavirus.”

Lees ook: ‘Reële kans op nieuwe coronabesmettingen door demonstratie Dam’

Omdat hij wel wil protesteren tegen politiegeweld, is hij alsnog van plan om aan een demonstratie deel te nemen. “Als de protesten alleen om racisme zouden gaan, zou ik niet meedoen. Maar mijn familie en ik willen laten zien dat we de zaak niet vergeten zijn. We willen het afsluiten, maar we kunnen dit niet zonder slag of stoot voorbij laten gaan. Ik zorg wel dat ik de maatregelen goed in acht neem en een goed masker voor mijn gezicht heb.”