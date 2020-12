Brandstichting bij testlocatie in Urmond, ruiten ingegooid in Amsterdam

Coronatestlocaties zijn op steeds meer plekken in Nederland het mikpunt van vandalen. In het Limburgse Urmond is in de nacht van dinsdag op woensdag vermoedelijk brand gesticht bij een testlocatie.

De brandstichting werd woensdagochtend ontdekt toen bleek dat de rolpoort zwartgeblakerd was, vermoedelijk door een korte brand. Daarop werd meteen de politie gewaarschuwd.

Op bewakingsbeelden is rond 2.15 uur een lichtflits te zien bij de teststraat. “Waarschijnlijk is dit de korte brand geweest”, aldus een politiewoordvoerder. Wie er achter de daad zit, is nog onbekend. De testlocatie is woensdag gewoon open gegaan.

Ruiten ingegooid in Amsterdam

In Amsterdam zijn vorige week bij twee coronateststraten ruiten ingegooid, bevestigt de GGD woensdag na berichtgeving door de Volkskrant. Het gaat om locaties bij de RAI in het zuiden van de hoofdstad en in stadsdeel Zuidoost.

“De locaties worden al beveiligd en het glas bij het laboratoriumgedeelte van de testlocaties wordt vervangen door veiligheidsglas”, aldus een woordvoerder van de GGD. “In alle gevallen is aangifte gedaan door ons of de eigenaar van het pand.”

Stekker uit testbus op Urk

Dinsdag was het nog raak bij een coronatestbus op Urk. Jongeren saboteerden daar een mobiele testlocatie door meerdere keren de stekker uit een elektrische laadpaal te trekken. Hierdoor viel steeds tijdelijk het licht, warmte en internet uit.

GGD-medewerkers die de jongeren op hun overlastgevende gedrag aanspraken werden met vuurwerk bekogeld, aldus wethouder Freek Brouwer. Mogelijk moeten er bewakers worden ingezet, stelde hij bij Omroep Flevoland.

Redactie/ANP