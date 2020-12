Jongeren saboteren testlocatie op Urk, GGD-medewerkers bekogeld

Jongeren hebben dinsdag meerdere keren een coronatestlocatie in het vissersdorp belaagd. GGD-medewerkers werden daarbij met vuurwerk bekogeld.

Bovenstaande reportage is van 28 november.

De onruststokers trokken verschillende keren de stekker van een GGD-bus waar mensen op corona worden getest uit een elektrische laadpaal. Hierdoor viel in de mobiele testlocatie steeds tijdelijk het licht, warmte en internet uit.

“Als medewerkers er iets van zeiden werd vuurwerk naar ze gegooid”, meldt wethouder Freek Brouwer op Twitter. “Ik schaam me diep.” Brouwer laat aan Omroep Flevoland weten woensdag met GGD en politie te overleggen. De wethouder denkt dat er mogelijk bewakers moeten worden ingezet.

Al weken rellen op Urk

Op Urk is het al langer onrustig door jongeren die voor overlast zorgen. Meerdere weekenden op rij was het raak: jongeren staken zwaar vuurwerk af en bekogelden de politie met molotovcocktails en flessen. Ook de Mobiele Eenheid moest er aan te pas komen.

Ook afgelopen weekend was het weer onrustig in het vissersdorp. Ondanks een samenscholingsverbod kwam een groep jongeren bij elkaar en staken ze zwaar vuurwerk af. Desondanks liet burgemeester Cees van den Bos weten terug te kijken “op een rustige avond”.

Hij sprak van “het begin van de weg die we met elkaar moeten afleggen. Als iedereen komende weken de schouders er onder zet komen we er.” De gemeente houdt ondertussen vast aan de maatregelen die de afgelopen weken ook golden, zo is er bijvoorbeeld een veiligheidsrisicogebied ingesteld.

