Wéér rellen op Urk dit weekend? 'Het is een wonder dat er nog geen doden zijn gevallen'

Komt er dit weekend een einde aan de aanhoudende rellen op Urk, of toch niet? Burgemeester Cees van den Bos gaat vanavond met jongeren in gesprek over de overlast.

Bovenstaande reportage is van 28 november.

Al drie weekenden op rij is het raak: jongeren steken zwaar vuurwerk af en gooien met molotovcocktails en glas naar de politie. Ook de ME moet er aan te pas komen.

Volgens een woordvoerder gaat de burgemeester vanavond met tussen de tien en twintig jongeren in gesprek. Sommige zijn betrokken bij jeugdhonken in het vissersdorp, andere meldden zich spontaan aan voor een gesprek met Van den Bos. De gemeente hoopt dat dankzij de gesprekken de rust terugkeert op Urk.

Lees ook: Meerdere aanhoudingen na onrustige pakjesavond op Urk

Inwoners spreken jongeren aan

Of dat lukt, moet vooral zaterdagavond blijken. Op zaterdagen gaan de jongeren namelijk los. Ook inwoners van Urk zijn klaar met ongeregeldheden. Ze gaan morgenavond spontaan naar de plekken waar de rellen altijd zijn, om de jongeren aan te spreken.

“Ze doen dit puur omdat ze klaar zijn met wat er in hun dorp gebeurt,” vertelt een woordvoerder van de burgemeester. Ook raadsleden sluiten zich aan bij het burgerinitiatief.

Bommen

De grootste angst van de gemeente is dat er ongelukken gebeuren met het vuurwerk dat tijdens de rellen wordt afgestoken. “Daar zijn we echt bang voor,” zegt de woordvoerder.

“Ik heb vorige week een expert gesproken, die nog nooit zulk zwaar vuurwerk had gezien in ons land. Hij zegt dat het een wonder is dat er nog geen doden zijn gevallen. Het zijn gewoon bommen.”

Lees ook: Rust op Urk wedergekeerd na roerige avond, tien mensen aangehouden

Maatregelen

De gemeente houdt ondertussen vast aan de maatregelen die de afgelopen weken ook golden. Zo is er een veiligheidsrisicogebied ingesteld, dit houdt onder meer in dat iedereen preventief kan worden gefouilleerd.

Ook hebben sommige jongeren een gedragsaanwijzing, wat betekent dat ze binnen moeten blijven. Met camera’s wordt de situatie zaterdagavond bovendien goed in de gaten gehouden.

Beeld: SPS Media