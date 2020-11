Christian Drews, de vader van de 13-jarige Michelle die jarenlang door haar stiefvader Pascal P. seksueel is misbruikt, vermoedde in 2013 al dat P. meisjes misbruikte. Hij is toen al naar de politie gestapt. Dat zegt hij in een interview met Hart van Nederland.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen P., omdat hij jarenlang de twee halfzusjes Naomi en Michelle (nu 19 en 13) ernstig en veelvuldig heeft misbruikt. P. liet volgens de Officier van Justitie een van de dochters honderden keren door andere mannen misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs.

De dochters werden gedrogeerd met slaapmiddelen, GHB en alcohol. Ook zou hij drie andere meisjes, waaronder een vriendinnetje van een van de zusjes, hebben misbruikt.

Vermoedens in 2013

Pascal P. heeft het leven van de vader van Michelle “verwoest”, zo stelt Drews. “Ik ben kapot en ik slaap niet meer”, zegt hij. Drews heeft er geen vertrouwen in dat P. na een celstraf heeft geleerd van zijn daden. “Het maakt hem allemaal niets uit. Hij zit z’n straf uit en gaat gewoon verder als hij naar buiten loopt.”

Drews wijst hierbij op het feit dat P. in 2004 al eens veroordeeld is voor ontucht met twee kinderen. Hij kreeg toen een tweejarige tbs-behandeling met voorwaarden opgelegd. Tijdens het requisitoir van de Officier van Justitie maandag werd duidelijk dat P. al sinds 2016 bekend was bij de politie in het kader van een internationaal kinderporno-onderzoek.

Lees ook: Slachtoffer Zeeuwse zedenzaak: ‘Straf is nooit hoog genoeg voor alle pijn die jij veroorzaakte’

Eerder, in 2013, heeft Drews al melding gemaakt bij de politie, omdat hij vermoedens had dat hij meisjes misbruikte. “Ik ben in 2013 drie keer bij de politie geweest, omdat ik had gehoord dat hij een vriendinnetje van een van de zusjes had misbruikt”, zegt hij. Volgens de vader van Michelle had de zedenpolitie destijds niet goed ingegrepen.

Geen aangifte gedaan tegen Pascal P.

Het Openbaar Ministerie zegt tegen Hart van Nederland dat er in 2013 geen aangiftes zijn gedaan. Niet van de vader en ook niet van de meisjes. “Er is daarover niets terug te vinden in de systemen. Er is bij de zedenpolitie wel een intakegesprek geweest met een van de slachtoffers.” De woordvoerder legt uit dat er op basis van een intake echter geen actie kan worden ondernomen.

Pas op het moment dat na de intake aangifte wordt gedaan, kan een onderzoek worden gestart. “Maar er is geen aangifte gedaan na de intake. En dus was het, hoe erg dat ook is, gewoon niet bekend bij ons”, aldus de woordvoerder. Waarom er destijds uiteindelijk geen aangifte is gedaan, is niet duidelijk.

Volgens de advocaat van de twee zusjes, Carla Matze, hadden in 2013 alle alarmbellen moeten afgaan bij de politie. “Ook bij een intake hadden ze de naam van de verdachte even door het systeem kunnen halen. Zoals bij ieder verkeersongeluk – hoe gering ook – een alcoholtest wordt afgenomen, zo zou bij iedere melding van zeden met minderjarigen de documentatie van die persoon worden ingekeken door de zedenpolitie”, aldus de advocaat. “Zijn dochter had zijns inziens beschermd kunnen worden en ook behoren te worden vanaf de datum van de melding in 2013.”

Lees ook: Zusjes verklaren over jarenlang misbruik door stiefvader Pascal P.: ‘We mochten het tegen niemand zeggen’

De rechtbank doet uitspraak op maandag 14 december.