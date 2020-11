Jarenlang werden de halfzusjes Naomi (19) en Michelle (13) onder toeziend oog van hun moeder Tanja D. seksueel misbruikt door hun stiefvader Pascal P. Vrijdag werden hun schokkende verklaringen voorgelezen in de rechtszaal.

Het misbruik begon in 2008 in het Zeeuwse dorpje Waterlandkerkje bij de Nederlands-Belgische grens en liep door tot vorig jaar. Pascal P. verkrachtte niet alleen zijn stiefdochters, hij bracht de meisjes ook naar parkeerplaatsen. Zijn oudste stiefdochter werd zelfs naar parenclubs gebracht, waar ze gedrogeerd seks moest hebben met andere mannen.

‘Voorwerpen in mijn vagina’

De inmiddels 19-jarige Naomi werd voor het eerst door haar stiefvader misbruikt toen ze nog maar acht jaar oud was, schrijft ze in haar slachtofferverklaring. Al snel dwong de Zeeuwse garagehouder haar om ook seksuele handelingen bij hém te verrichten. “Ik moest hem pijpen en hij stak voorwerpen in mijn vagina.”

Daarna werd ze dagelijks door Pascal P. betast en verkracht. Haar moeder Tanja D. was erbij, maar greep niet in, omdat ze volgens Naomi “gewend was dat dit gebeurde”. Bovendien zou Tanja D. tegen haar dochter hebben gezegd dat ze niets aan het misbruik kon doen.

Lees ook: Tanja D. raakte tijdens de zitting onwel, advocaat barst in tranen uit

‘Mijn moeder wist het gewoon’

Ook Michelle, het jongere halfzusje van Naomi, werd op jonge leeftijd door haar stiefvader misbruikt. Dat gebeurde wekelijks in een slaapkamer boven de autogarage van Pascal P. in Waterkerkje. “De eerste keer toen ik tien jaar was en de laatste keer een paar weken geleden”, verklaarde ze na de arrestatie van de garagehouder.

Michelle (inmiddels 13) werd toen ze een jaar of twaalf was gedwongen om Pascal P. iedere keer als ze seks hadden ook oraal te bevredigen. “Mijn moeder wist het gewoon. We mochten het tegen niemand zeggen”, schrijft ze in haar verklaring.

Voorafgaand aan het misbruik vroeg haar stiefvader haar om mee te gaan naar de slaapkamer, terwijl Tanja D. op de bank bleef zitten wachten. Als Michelle daarna weer met haar moeder in de auto zat, zei die er niets aan te kunnen doen. “Ze wist ervan en ze heeft er niks aan gedaan”, verwijt de tiener haar moeder.

Ook een vriendinnetje van de zusjes werd misbruikt door Pascal P. In haar emotionele slachtofferverklaring richtte ze haar woede ook naar Tanja D.

(Tekst gaat verder onder video)



Verkracht door andere mannen

Pascal P. bracht Michelle en Naomi ook regelmatig naar parkeerplaatsen, waar ze seks moesten hebben met andere mannen. Drie zomers lang werd Naomi er zo’n twee keer per week naartoe gebracht. De garagehouder keek toe terwijl ze door andere mannen seks met haar hadden.

Lees ook: Ander slachtoffer Pascal P.: ‘Straf is nooit hoog genoeg voor alle pijn die jij veroorzaakte’

“Ik moest op een picknicktafel gaan liggen”, vertelt de nu jonge vrouw in haar verklaring. “En als je daar eenmaal ligt, willen er allemaal mensen aan je zitten”, blikt ze terug. Volgens Naomi wisten de mannen niet dat ze zo jong was omdat het donker was.

Slaperig door pilletje en siroop

De zusjes werden regelmatig gedrogeerd met een pilletje of een verdovende siroop, waar ze slaperig van werden. “Hoe het er daar aan toe is gegaan, weet ik niet”, aldus Michelle. “Door dat pilletje kreeg ik niet zoveel mee.”

De tiener herinnert zich wel dat ze op de parkeerplaats in opdracht van Pascal P. seksuele handelingen moest verrichten. “Ik moest een vibrator in mijn vagina brengen, anders zou hij boos worden”, schrijft ze. “Ik heb nooit seks gehad met anderen, tenzij ik dat door dat pilletje niet meer weet.”

‘Pascal P. bepaalde alles’

Toen Naomi ongeveer zeventien jaar oud was, werd ze door haar stiefvader ook meegenomen naar vier parenclubs in België. “Ik had dan met Pascal erbij geteld met twee mannen seks. Pascal introduceerde mij.”

Tanja D, ging in het ging in het begin nog mee met haar dochter naar de clubs, maar later niet meer. “Ze wist dan wel dat ik daar naartoe ging met Pascal en wat we daar gingen doen”, schrijft Naomi. “Hij bepaalde met wie ik seks moest hebben en was er ook altijd bij als ik seks had.”

Lees ook: Pascal P. leidde ‘compleet dubbelleven’, zoon Justin (20) wist niets van misbruik

Pascal P. (47) en Tanja D. (44) worden verdacht van kinderporno, verkrachting, ontucht en uitbuiting van de twee minderjarige dochters van Tanja D. Ook wordt het stel verdacht van misbruiken van nog drie andere meisjes. Maandag gaat de rechtszaak verder.