Verdachte Zeeuwse zedenzaak onwel, advocaat barst in tranen uit

De 44-jarige Tanja D., een van de twee verdachten in de omvangrijke zedenzaak in Zeeland, is onwel geworden. De rechtbank in Middelburg heeft het proces daarom moeten onderbreken. D.’s advocaat is in tranen.

Er is inmiddels medische zorg geweest voor D., maar het is onduidelijk hoe het nu precies met haar gaat. Volgens haar advocaat is haar cliënt er slecht aan toe. “Ik heb net gehuild”, zegt ze. “Dat doe ik niet heel snel. Ik dacht dat ik mijn cliënt zag sterven voor mijn ogen.” Volgens de advocaat “bevindt D. zich in de stervensfase van nierfalen” en terwijl ze dat de rechtbank mededeelt begint ze opnieuw te huilen.

‘Tanja D. wil uitkomst bij moeder thuis afwachten’

D.’s advocaat vraagt de rechtbank haar voorlopige hechtenis te schorsen vanwege haar medische toestand. Ze wil de uitkomst bij haar moeder thuis afwachten.

Het proces tegen Tanja D. en Pascal P. werd na een pauze voorgezet, maar er bestaat voor de rechtbank onduidelijkheid over hoe ziek ze D. is, dus werd het verzoek tot het schorsen van haar voorlopige hechtenis afgewezen. De rechtbank wil medische informatie, uiterlijk maandagochtend moet haar toestand duidelijk worden. Haar zaak wordt onderbroken tot woensdag 18 november 10:00 uur. De zaak tegen Pascal P. gaat wel verder.

Tanja D. staat terecht omdat ze twee minderjarige dochters elf jaar lang, van 2008 tot 2019, seksueel zou hebben laten uitbuiten door haar vriend Pascal P.. Ze zouden de slachtoffers hebben gedrogeerd met slaappillen, alcohol en/of drugs. Eén van de slachtoffers zou ook zijn meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen voor seks. D. faciliteerde het misbruik van haar dochters en maakte voor hem ook naaktfoto’s van één van hen onder de douche. De dochters zijn inmiddels 13 en 19 jaar oud.

Ook zou hij drie andere minderjarige meisjes hebben misbruikt.