Zeeuwse zedenzaak groter dan gedacht: 'Pascal P. misbruikte niet 3, maar 5 meisjes'

De rechtszaak rond de grote Zeeuwse zedenzaak is in de rechtbank in Middelburg van start gegaan. De zaak draait om de 47-jarige Pascal P. en zijn 44-jarige buitenechtelijke vriendin Tanja D.

Hart van Nederland-verslaggever Sam Hagens is aanwezig in de rechtbank en doet via Twitter verslag van de zitting.

De twee worden verdacht van kinderporno, verkrachting, ontucht en uitbuiting van de twee dochters van Tanja D. en een vriendinnetje en werden in juni 2019 opgepakt. In de rechtbank bleek echter dat P. en D. niet alleen worden verdacht van het misbruiken en uitbuiten van de drie meisjes, maar van in totaal vijf meisjes.

Nieuws: er blijken vijf slachtoffers te zijn. Eerst ging het alleen om de twee zusjes en een vriendin. #PascalP — Sam Hagens (@SamHvNL) November 13, 2020

‘Schaam me kapot’

“Ik wist van een deel”, verklaarde D. in de rechtbank. “Ik weet niet hoe ik moet beginnen.” Tegen de politie heeft ze gezegd dat zíj nooit iemand heeft aangeraakt. “Het is gewoon heel moeilijk. Ik schaam me gewoon kapot.” Eén van haar dochters heeft haar moeder verteld dat P. ” aan haar zat onder de deken als ze op de bank zaten”.

D. stelt dat ze geprobeerd heeft P. te stoppen. “Het is heel erg beschamend dat je er niks aan hebt kunnen doen. Ik heb het wel geprobeerd. Ik heb een paar tegen hem gezegd dat hij ziek is. Maar ik durfde niet…”

Was u er bij als ze naar een parkeerplaats moesten? "Hij had het weleens gezegd." Wist u wat daar gebeurde qua seks? "Nee. Als ik nu de verhalen van mijn dochter hoor, wist ik van behoorlijk veel dingen niet." Dus seks daar? "Dat wist ik wel." #PascalP — Sam Hagens (@SamHvNL) November 13, 2020

Dat de meisjes werden gedrogeerd met GHB wist D. en ze “wist na verloop van tijd ook waarvoor”. Ze zegt dat ze haar dochters niet aan P. beschikbaar stelde. Als de kinderen door P. naar een parkeerplaats werd gebracht om seksuele handelingen te verrichten, was ze daar niet bij, vertelt ze. Op de vraag of ze wist wat hen daar overkwam qua seks, zegt ze “nee”. “Als ik nu de verhalen van mijn dochter hoor, wist ik van behoorlijk veel dingen niet.”

Maar dat er daar seks plaatsvond “wist ik wel”, zegt ze. Ook verklaart ze dat ze samen met P. en haar destijds zeventienjarige dochter “een keer” naar een parenclub is geweest. Op de vraag of het kind daar seks had, zegt ze: “ik weet niet hoe ik het moet uitleggen”.

Zwijgrecht

P. zelf beroept zich op zijn zwijgrecht en gaat in de rechtbank niets zeggen omdat hij uitgebreid een verklaring heeft gegeven aan de politie, aldus zijn advocaat. “We hebben elkaar op verschrikkelijke wijze uitgedaagd. Dat lees je ook in de appberichten. Ik besef heel goed wat ik gedaan heb en ik schaam me. Verder verwijs ik naar mijn advocaat.”

Hij verklaarde aan de politie dat hij met beide zusjes seks heeft gehad. Met twee andere slachtoffers heeft hij niks gedaan, stelde hij. P. zegt dat hij de zusjes nooit heeft gedwongen. “Tanja en ik zijn beide even schuldig.” Het verhaal over slaaptabletten en GHB zou volgens hem niet kloppen en ook verklaarde hij dat andere mannen nooit betaald hebben voor seks met de meisjes.

Vanaf achtjarige leeftijd misbruikt

Eén van de dochters heeft verklaard dat P. hen wel degelijk drogeerde en dat ze wel degelijk seks moest hebben met allerlei mannen. Het misbruik begon toen ze acht jaar was. “Mijn moeder wist het gewoon maar ze deed niks omdat ze het gewend was. Toen ik zestien was moesten we naar een parkeerplaats. Dat is 300 keer gebeurd, drie zomers.”

Ook verklaart ze dat ze rond haar zeventiende “een keer of vijftig” naar parenclubs in België moest. P. ontkent dat er betaald is voor seks met de meisjes, maar volgens D.’s dochter is dat wel degelijk gebeurd. “Er was een appgroep, daarin werden afspraken gemaakt. Pascal had tarieven verzonnen.” Tanja D. zegt dat er nooit over tarieven werd gesproken.

De jongste dochter heeft gezegd dat het misbruik bij haar begon toen ze tien jaar oud was, één keer per week in de slaapkamer boven de garage. Ze is ook naar parkeerplaatsen geweest, maar denkt niet dat ze seks heeft gehad met andere mannen “tenzij ik dat door een pilletje niet heb meegekregen”. Ze verklaart dat haar moeder haar wel probeerde te beschermen, maar dat ze dat niet kon “omdat Pascal P. zo is”. “Mijn moeder schaamde zich, mama zou ons eigenlijk nooit kwaad doen. Ik verwijt het mijn moeder niet, ik weet niet hoe dat komt.”

‘Baby maken’

In chatberichten tussen P. en D. valt te lezen dat hij D. feliciteert met haar achttienjarige dochter. “Wordt ze te groot voor je?”, vraagt Tanja D. hem. Hij antwoordde: “Haar zusje is er ook nog”. D. schrijft dat ze nog wel een baby kunnen maken zodat hij “vanaf het begin” iemand heeft, waarop P. antwoordt dat het dan nog wel even duurt, als het een meisje is. Tanja D. stelt dat ze daar niets mee bedoelde en dat ze alleen maar een gezin wilde stichten.

Rechter tegen Pascal: u zou seks hebben gehad met een 12-jarig meisje. Zij heeft aangifte gedaan. #PascalP ontkent. Verklaring meisje: "Het gebeurde vier keer in de week. Zijn penis in mijn vagina, ook dildo's en ik moest hem pijpen." Zijn ook dagboeken van haar gevonden ingarage — Sam Hagens (@SamHvNL) November 13, 2020

Vier keer per week

In P’s garage, waar veel van de ontucht zou hebben plaatsgevonden, is een dagboek van een twaalfjarig slachtoffer gevonden. Zij schrijft dat ze vier keer per week seks moest hebben met P. Een ander meisje verklaart: “Hij heeft een paar keer aan mij gezeten. Daar waren andere meisjes en Tanja bij aanwezig. Zij hadden macht over ons. Het gebeurde elke keer in garage. Ik was daar vier keer per week. Hij vingerde mij. Ik kreeg er sigaretten voor.”

Een ander slachtoffer heeft verklaard dat het misbruik door P. bij haar begon toen ze elf jaar oud was, ook in diens garage. Dat vond plaats in de jaren ’90, ruim voordat het misbruik van de (stief)dochters zou zijn begonnen.

Eén slachtoffer vordert 17.000 euro smartengeld, een ander wil een schadevergoeding van 10.140 euro.

Onwel

Rond 13:00 uur werd de zaak onderbroken omdat Tanja D. onwel is geworden. Het is volgens de rechtbank nog niet duidelijk of de zaak tegen haar vrijdag nog kan worden hervat.

Tanja D. is buiten de zaal onwel geworden. Rechtbank heeft geschorst. Onduidelijk of de zitting door kan gaan. Zaak wordt in ieder geval tot 13:45 uur onderbroken. #PascalP — Sam Hagens (@SamHvNL) November 13, 2020

Bezwaar

De advocaat van Tanja D. verzocht de rechtbank bij aanvang van de zitting om de zaak achter gesloten deuren te behandelen “in het belang van de slachtoffers”. De advocaat van de slachtoffers maakt daar echter bezwaar tegen, omdat zij juist willen dat de feiten openbaar worden behandeld. De rechtbank wees het verzoek van D’s advocaat af.

Parenclubs

D. zou Tanja D.’s twee dochters elf jaar lang, van 2008 tot 2019, seksueel seksueel hebben laten uitbuiten door haar vriend. Ze zouden de slachtoffers hebben gedrogeerd met slaappillen, alcohol en/of drugs. Eén van de slachtoffers zou ook zijn meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen voor seks. D. faciliteerde het misbruik van haar dochters en maakte voor hem ook naaktfoto’s van één van hen onder de douche. De dochters zijn inmiddels 13 en 19 jaar oud.