Slachtoffer Zeeuwse zedenzaak: 'Straf is nooit hoog genoeg voor alle pijn die jij veroorzaakte'

Een van de slachtoffers van Pascal P., hoofdverdachte in de zogenoemde Zeeuwse zedenzaak, heeft in de rechtbank haar verklaring voorgelezen. Geëmotioneerd vertelt ze hoe ze in de jaren ’90 het doelwit werd van P, toen ze pas elf jaar oud was.

Ze vertelt dat ze opgroeide in een eenoudergezin met weinig liefde. Haar moeder gaf haar nauwelijks warmte of aandacht. Op een dag, toen ze elf jaar oud was, zat ze op een bankje in de regen toen Pascal P., toen 27 jaar, langsreed in de auto en haar zei dat ze altijd langs kon komen als ze ergens mee zat. “Zo won hij mijn vertrouwen”, zegt het slachtoffer.

De pil

Elke dag ging ze bij hem langs in zijn garagebox en al snel vergreep hij zich aan haar. “Ik kwam alleen langs wanneer zijn toenmalige vriendin er niet was.” Op de dag dat zijn vriendin was bevallen van zijn kind, bleef het slachtoffer bij hem slapen. Ze was toen rond de veertien, vijftien jaar, vertelt ze.

De vrouw schetst hoe P. haar naar de huisarts stuurde voor de pil, omdat ze voor het eerst ongesteld was geworden. “Ik was toen pas elf.” Ze vertelt dat ze dacht dat hij om haar gaf, omdat hij dat zei. Zij was smoorverliefd op P. ”Ik was verliefd op je, had seks met je, omdat ik dacht dat dat liefde was. Ik was een meisje van 11 en jij een man van 27. Wat moet ik zeggen tegen iemand die zijn vriendin bedroeg met jonge meisjes?”

‘Vertrouwen in goedheid van de mens is me afgenomen’

“Ik zat in zijn greep en kon er niet van loskomen”, zegt ze. “Pas later zag ik in dat het niet normaal was. Mijn verleden met jou, Pascal, is altijd in mijn aanwezigheid en kwam soms weer boven, maar ik stopte het weer weg.”

Het slachtoffer besloot dan ook hulp te zoeken bij een psycholoog en is er trots op dat ze ondanks alles wat haar is aangedaan, een goed en positief mens is gebleven. Dapper vertelt ze: “Je hebt mij zoveel ontnomen in mijn kindertijd en ook in mijn verdere leven. Je hebt het vertrouwen in de goedheid van mensen van mij afgenomen.” Ze vindt het dan ook moeilijk om een liefdevolle relatie te hebben. “Ik heb ervoor gekozen om kinderloos te blijven om dat ik alleen dan zeker ben dat er geen misbruik plaats kan vinden.”

Meerdere slachtoffers

De vrouw wil maar één ding: dat Pascal P. gestraft wordt voor zijn daden. “Zodat je nooit meer het leven van jonge, onschuldige meisjes kan beschadigen, al kan de straf nooit genoeg zijn voor de pijn die jij hebt veroorzaakt.”

P. wordt verdacht van kinderporno, verkrachting, ontucht en uitbuiting van de twee minderjarige dochters van zijn (buitenechtelijke) vriendin Tanja D. Ook wordt hij verdacht van misbruik van nog drie andere meisjes.