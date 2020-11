Pascal P. al sinds 2016 gevolgd door politie om kinderporno

Pascal P. komt al sinds 2016 voor in international kinderporno-onderzoek. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag tijdens de tweede zittingsdag in de rechtszaak tegen de 47-jarige P. en zijn 44-jarige buitenechtelijke vriendin Tanja D.

Hart van Nederland-verslaggever Sam Hagens is aanwezig in de rechtbank en doet via Twitter verslag van de zitting.

Het kindermisbruik begon in 2008 in het piepkleine Zeeuwse dorp Waterlandkerkje bij de Nederlands-Belgische grens en liep door tot half 2019. In juni vorig jaar stormde een arrestatieteam het huis van Pascal P. binnen en pakte hem op. Ook zijn vriendin Tanja D. werd gearresteerd.

Het stel wordt verdacht van kinderporno, verkrachting, ontucht en uitbuiting van de twee dochters van Tanja D. en een vriendinnetje. Ook twee andere slachtoffers zijn door het OM geidentificeerd, 1 daarvan werd in de jaren 90 al misbruikt door Pascal P. Vrijdag werden er emotionele slachtofferverklaringen voorgedragen. Tijdens het requisitoir van de Officier van Justitie werd maandag duidelijk dat P. al jaren bekend was bij de politie.

OvJ begint aan requisitoir: "Vanaf 2016 komt verdachte voor in internationaal kinderporno-onderzoek. Er worden chatberichten achterhaald en foto's gevonden. " #PascalP — Sam Hagens (@SamHvNL) November 16, 2020

‘Ze stopt vanzelf wel met huilen’

Tijdens de zitting werden ook tekstberichten voorgelezen die Pascal P. en Tanja D. met elkaar uitwisselden. Het gaat daarbij onder meer over de ‘bijzondere’ relatie die ze hebben. Zo appte Tanja D. bijvoorbeeld: “Je hebt ons, is dat niet genoeg dan? Het is niet de bedoeling dat je achter anderen aangaat.”

Beide dochters hebben verklaard dat ze gedrogeerd werden, vertelt de Officier van Justitie. Zo zou er onder meer gebruik zijn gemaakt van GHB en slaappillen. Ook in de appjes wordt in detail besproken hoe de meisjes worden verleid en gedrogeerd. “Ga maar vast naar boven als het pilletje begint te werken. Dan gaat het makkelijker.” Pascal P. en moeder Tanja D. appen uitgebreid over hoe ze de meisjes het best kunnen drogeren. “Misschien een heel pilletje? Een Breezer erbij? Ze stopt vanzelf wel met huilen hoor.”

Volgens de Officier van Justitie sluiten alle appberichten aan bij de verklaringen van de meisjes, “die zich vaak weinig herinneren van de avond ervoor.”

OvJ: Tanja D. helpt #PascalP op zoek naar nieuwe meisjes. Er worden namen genoemd uit appberichten. "Misschien die nog proberen? Hoeveel wil je er nog? Het lijkt of je meer wil." — Sam Hagens (@SamHvNL) November 16, 2020

Vandaag wordt er waarschijnlijk meer duidelijk over de medische toestand van verdachte Tanja D. Ook volgt vandaag een strafeis van het OM. Daar was afgelopen vrijdag geen tijd meer voor.