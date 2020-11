Vader misbruikte 13-jarige Michelle: 'Pascal P. heeft ons leven verwoest'

Christian Drews, de vader van de 13-jarige Michelle die jarenlang door haar stiefvader Pascal P. seksueel is misbruikt, zegt dat hij “moordgedachten” kreeg toen hij de rechtszitting tegen P. maandag bijwoonde. “Hij heeft ons leven verwoest”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tijdens de tweede zittingsdag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen P., omdat hij jarenlang de twee halfzusjes Naomi en Michelle (nu 19 en 13) ernstig en veelvuldig heeft misbruikt. P. liet volgens de Officier van Justitie een van de dochters honderden keren door andere mannen misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs.

‘Ik slaap niet meer’

De dochters werden gedrogeerd met slaapmiddelen, GHB en alcohol. Ook zou hij drie andere meisjes, waaronder een vriendinnetje van de zusjes, hebben misbruikt. Vader van Michelle heeft er slapeloze nachten van. “Ik ben kapot. Slaap niet meer. Ik wil wat doen, maar ik kan niks.”

Michelle verklaarde vrijdag tijdens de eerste zittingsdag dat ze op 10-jarige leeftijd al door haar stiefvader werd misbruikt. Tanja D. zou het misbruik hebben gefaciliteerd en haar dochters niet hebben beschermd. “Mijn moeder wist het gewoon. We mochten het tegen niemand zeggen”, schreef ze in haar verklaring. Tijdens die zittingsdag werd D. onwel en kon ze het proces niet verder bijwonen. De rechtbank bekijkt woensdag of haar zaak dan kan worden voortgezet.

Ongeïnteresseerd in de rechtbank

Tijdens de tweede zittingsdag maandag zat Pascal P. er volgens verslaggever Sam Hagens “als een standbeeld” bij. De gruwelijke details die in de rechtbank verteld werden, leken hem weinig te doen. Aan het einde van de dag, toen hij het laatste woord kreeg, zei hij dat hij veel spijt had van zijn daden.

Vader Christian Drews heeft er geen vertrouwen in dat P. na een celstraf heeft geleerd van zijn daden. “Hij is ziek in zijn hoofd. Het maakt hem allemaal niks uit. Hij zit z’n straf uit en gaat verder als hij naar buiten loopt.”

‘Lul en handen eraf’

Als het aan Drews ligt, komt Pascal P. nooit meer vrij. “Als z’n lul en z’n handen eraf gehakt worden, mag hij na zes jaar van mij weer buiten rondlopen”, aldus Drews. “Ik hoop dat hij een hele hoge straf krijgt en dat wij hem nooit meer hoeven te zien.”