Nieuw steunpakket voor ondernemers: de belangrijkste zaken op een rij

Premier Mark Rutte heeft woensdag het tweede economische steunpakket aangekondigd. De maatregelen zijn een handreiking van het kabinet aan ondernemers om de klappen van de coronacrisis op te vangen.

Net als het eerste noodpakket van 17 maart gaat dit steunpakket voor drie maanden gelden. Het hele pakket zal naar verwachting zo’n 13 miljard euro gaan kosten. De belangrijkste punten op een rijtje.

Nieuwe regeling voor MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming om vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro voor de komende drie maanden. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

NOW verlengd en aangepast

Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus.

Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag over dit jaar geen winst aan aandeelhouders uitkeren, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitbetalen en geen eigen aandelen inkopen.

Werkgevers die de regeling aanvragen worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te gaan doen. Werkgevers moeten hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over afleggen.

Regeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) te ondersteunen. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal 10.157 euro) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand, werkt het kabinet aan een tijdelijke oplossing.

Belastingmaatregelen verlengd

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald.

Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten).

Kredietverlening- en garanties

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste steunpakket lopen door.

Het gaat om de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

Waar kan ik terecht?

Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen melden bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en de ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de gemeente.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.