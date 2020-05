Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.715.

In totaal zijn er tot nu toe 44.249 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.613 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 293 coronapatiënten op de intensive care.

Update 06:45 – Preventief bloedverdunners voor kankerpatiënt met corona

Personen met een hoog risico op trombose en een besmetting met het coronavirus of een vermoeden ervan, kunnen preventief bloedverdunners krijgen toegediend. Dat staat in een nieuwe richtlijn voor huisartsen. Het is voor het eerst dat huisartsen medicijnen voorschrijven aan risicogroepen om ernstige gevolgen van een Covid-19-infectie te voorkomen. Dat meldt de NOS woensdag.

Mensen die trombose hebben gehad, veel trombose in de familie hebben en kankerpatiënten komen in aanmerking voor de bloedverdunners. In totaal gaat het om circa 150.000 tot 200.000 mensen.

Veel Covid-19-patiënten ontwikkelen trombose. “We hebben het hier over het begin van een behandeling tegen de complicaties van corona”, zegt Geert-Jan Geersing, huisarts, onderzoeker aan het UMC Utrecht en medeopsteller van de richtlijn.

Update 06:31 – Fitnessketen vecht gedwongen sluiting aan

Fitnessketen BigGym en de Nederlandse staat staan woensdag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag. De fitnessketen is het niet eens met de gedwongen sluiting in verband met de coronamaatregelen.

Premier Mark Rutte zei dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen dat hij hoopt dat het eerder kan, maar vooralsnog moeten alle fitnesscentra in Nederland gesloten blijven tot 1 september.

BigGym vindt de maatregelen disproportioneel en eist dat die worden opgeheven. Het bedrijf beschikt naar eigen zeggen over een veilig protocol met zeer verregaande voorschriften en permanent toezicht.

Update 04:45 – Kamer voelt opnieuw kabinet aan de tand over coronabeleid

De Tweede Kamer debatteert woensdag opnieuw over het coronavirus met premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Daarbij zal het onder meer gaan over de routekaart die het kabinet heeft uitgezet om langzaam verder uit de lockdown te komen. Dinsdag maakte Rutte bekend dat de versoepeling per 1 juni, die eerder deze maand was aangekondigd, inderdaad kan doorgaan. Zo mag de horeca deels open, net als een aantal andere gelegenheden en instellingen, met een maximum van dertig mensen.

Ook de bouwstenen voor een nieuw noodpakket zullen kritisch worden uitgelicht, evenals de situatie met de mondkapjes. Zo zou er – ondanks de inkoop van tientallen miljoenen exemplaren – nog steeds een tekort zijn aan de beschermingsmiddelen op bepaalde plekken in de zorg. Ook is er onduidelijkheid over de kwaliteit van het mondkapje dat reizigers vanaf 1 juni in het openbaar vervoer moeten gaan dragen.

De coronamaatregelen konden tot nu toe op een brede steun in de Kamer rekenen en vooralsnog lijkt de afschaling ervan ook in goede aarde te vallen. Sommige partijen willen de boel sneller openen, maar volgens Rutte is dat riskant en moet dit voorzichtig gebeuren. Na elke stap wil het kabinet monitoren of het virus weer oplaait. Niet uitgesloten is dat er dan een rem komt op de versoepeling, om te voorkomen dat de zorgsector opnieuw overbelast raakt.

Zoals gebruikelijk praat vlak voor het debat RIVM-directeur Jaap van Dissel de Kamerleden bij over de laatste ontwikkelingen met Covid-19.

Update 03:33 – Efteling opent vandaag weer de deuren

De Efteling gaat woensdag voor het eerst sinds 14 maart weer open na de sluiting vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Wel heeft het pretpark met de sprookjesachtige uitstraling maatregelen moeten treffen om publiek op een verantwoorde manier te kunnen ontvangen.

Zo is besloten dat slechts een derde van de capaciteit aan gasten wordt toegelaten. Wie naar de Efteling wil, moet van tevoren reserveren via de website. Voor de aankomst zijn tijdslots ingesteld. Men kan tussen 09.30 en 10.00 uur of tussen 10.00 uur en 10.30 uur het park in. Wel mogen mensen tot aan sluitingstijd zo lang in het park blijven als ze willen.

De afgelopen dagen wilden zoveel mensen tegelijk een ticket boeken dat de website van de Efteling de drukte niet meer aankon. Maandag stonden er op het toppunt van de drukte zo’n 24.000 mensen te wachten. Dinsdag was die drukte voorbij en waren de technische problemen verholpen.