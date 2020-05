Sportschoolketen BigGym wil woensdag bij de rechter afdwingen dat alle sportscholen in Nederland zo snel mogelijk weer open mogen en niet pas vanaf 1 september. “We voldoen aan alle eisen.”

“We hebben alle maatregelen aangescherpt en we voldoen aan alle eisen. We zijn er klaar voor”, zegt algemeen directeur Jasper Otting tegen Hart van Nederland. BigGym heeft een kort geding aangespannen dat woensdagmiddag dient in Den Haag.

‘Sportscholen norm vooruitstrevend’

Toen premier Mark Rutte begin mei bekendmaakte dat sportscholen voorlopig pas na de zomer weer open mogen, was dat voor Otting een klap in het gezicht. “Hij had het over zweethokken met slechte hygiëne. Dat is argumentatie uit de jaren 80.”

De fitnessbranche anno 2020 is volgens hem enorm vooruitstrevend en professioneel. “Dan is het heel zuur als je op basis van die oude argumenten wordt weggezet.” Om op te komen voor de hele branche en om een vuist te maken, spande Otting het kort geding aan. Inzet: alle sportscholen zo snel mogelijk weer open.

Apparaten 2,5 meter uit elkaar

Alles is klaar om de sporters te kunnen ontvangen. “Mensen moeten een tijdsblok van een uur reserveren, daarna wordt alles in een half uur tijd weer helemaal schoongemaakt”, legt Otting uit. Ook wordt bij binnenkomst de temperatuur van bezoekers opgemeten.

Verder is er in de filialen van BigGym is een looproute aangelegd en staan de fitnessapparaten ruim 2,5 meter uit elkaar. Die moeten sporters na gebruik ook zelf al schoonmaken. Daarnaast lopen er nog continu schoonmakers rond.”

Bovendien zijn de sportscholen voorzien van de nieuwste afzuig- en ventilatiesystemen. Daarmee worden de aerosolen, een mengsel van kleine stofdeeltjes en vochtdruppeltjes die de mensen tijdens het sporten verliezen, meteen weggezuiverd, verzekert Otting.

‘Wij zijn de oplossing’

“Als sportbranche zijn we de oplossing hè, niet het probleem”, vindt de sportschoolhouder. “Bij ons en bij de 4000 andere sportcentra in Nederland kunnen de 3,2 miljoen leden werken aan hun gezondheid en hun weerstand. En dan staan we achter in het rijtje van zaken die weer open mogen.”

BigGym hoopt in het kort geding te kunnen afdwingen dat sportscholen vanaf 1 juni weer open mogen. “Dat hebben we het liefst. Maar met 15 juni zijn we ook heel blij”, besluit de algemeen directeur.