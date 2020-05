Wachten tot 1 september? Deze sportschool gaat 1 juni gewoon open

Sportschool Pain and Gain in De Lier gaat, als het aan eigenaar Bob Schinkel ligt, 1 juni gewoon weer open. De sportschool van Bob is inmiddels al zo lang dicht dat ook zijn trouwe klanten hun abonnementen beginnen op te zeggen.

“We hadden driehonderd vaste leden”, weet Schinkel. “Het zijn trouwe leden, maar veel jongens onder hen hebben op dit moment door de coronacrisis geen werk. Ze hebben twee maanden doorbetaald, maar hun geld is nu ook op.” Om zijn resterende klanten te houden, en zijn oude klanten terug te halen, is het belangrijk dat de sportschool snel weer opengaat.

Minimaal 1 september

Zoals het er nu uitziet, gaat dat nog wel even duren. In het spoorboekje dat premier Rutte vorige week presenteerde, lijkt het erop dat sportscholen pas vanaf 1 september weer open mogen. Dat duurt volgens Schinkel te lang. “De grote jongens krijgen allemaal staatssteun. Dat maakt mij zo boos. Ze hebben jarenlang de markt kapot gemaakt met veel te lage prijzen en nu het crisis is, kunnen ze ook nog eens aanspraak maken op een potje van de overheid. Wij als kleine ondernemers kunnen dat niet. Ik betaal mijn belasting nu voor mijn eigen ondergang.”

De sportschooleigenaar krijgt het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten. “Daar verzet ik mij tegen. Iedereen kan mij een sukkel vinden, maar ik sta voor mezelf op.” Schinkel heeft daarom besloten op 1 juni de deuren van zijn sportschool weer te openen. “Natuurlijk zal ik alles volgens de richtlijnen van het RIVM doen. Ik heb een teller op mijn deur zitten. De deur gaat dicht als er tien mensen binnen zijn. Op die manier kunnen er nooit teveel mensen aanwezig zijn. Daarnaast zijn wij een krachthonk, wij organiseren geen zwetende groepslessen. We kunnen dus heel goed volgens de richtlijnen weer open. Ik kan zelfs de glazen gevel van mijn school helemaal openzetten, dan is het net alsof we buiten staan.”

‘Nood is hoog’

Schinkel is niet de enige sportschooleigenaar bij wie het water aan de lippen staat, al weken wordt er actief gelobbyd om de sportscholen weer open te krijgen. “De nood bij ondernemers is echt hoog”, vertelt Ronald Wouters van branchevereniging NL Actief. “Onze protocollen zijn op orde, dat is ook een van de oorzaken van de frustratie. Tegelijkertijd zijn druk in gesprek met de overheid over hoe we zo snel mogelijk weer open kunnen.”

Beeld via Unsplash, ter illustratie