Horecaondernemers in Nijmegen pleiten voor meer financiële ondersteuning

Horecaondernemers zitten in onzekere tijden. Het openen van de terrassen is niet meteen de oplossing, want voor veel zaken levert dit ook direct een extra kostenpost op. De restaurant- en café-eigenaren pleiten voor de verlenging van de NOW-regeling, met extra ondersteuning voor horecagelegenheden die weer open gaan. Om hun geluid te laten horen hangen ondernemers in Nijmegen posters op.

Een van die ondernemers is Linde Kling. Acht maanden geleden opende ze café Tappers. “Wij hebben een klein terras en daar kunnen we niets mee, met de maatregelen die gehandhaafd worden.” Ze bedoelt voornamelijk de anderhalvemeter-maatregel waardoor gasten afstand van elkaar kunnen houden. “Wij willen heel graag verder bouwen aan ons mooie plekje, maar zonder bijkomende steun van de overheid gaat het heel erg moeilijk worden voor ons.”

Ongeveer vijftig ondernemers kwamen bij elkaar in het centrum van Nijmegen. “Ik heb veertig jaar met lief en leed een prachtig bedrijf opgebouwd”, vertelt Wil van Dekken. “Om dan op zo’n manier te moeten gaan stoppen omdat je anders je geld kwijtraakt, vind ik verschrikkelijk.”

Grootste behoefte financiële ondersteuning

Minister Wouter Koolmees verwacht dat de maatregelen in ieder geval met drie maanden verlengd worden. “De horecaondernemingen zijn de grootste gebruikers van deze regeling. Ook voor de verlenging ligt voor de hand dat horecaondernemers in aanmerking komen voor deze steunmaatregelen.”

Binnen twee weken moet er meer duidelijk worden. Als er voor eind van de maand niet genoeg hulp is toegezegd, komen horecaondernemers in de regio Nijmegen met grotere acties.