'Gigantische slachtpartij' in weiland Rosmalen waarschijnlijk werk van wolf: 'Dit is gewoon een snoepwinkel voor die beesten'

Een wolf heeft zaterdagochtend waarschijnlijk flink huisgehouden in een weiland in Rosmalen. Als boer Joan van Mook en zijn vrouw nietsvermoedend hun ronde langs de kuddes maakten, treffen zij bij het weiland aan de Blokkenweg een waar bloedbad aan. Vijf van hun schapen zijn doodgebeten en nog eens dertien schapen zijn gewond.

Waarschuwing: sommige beelden in dit artikel kunnen als schokkend worden ervaren

De boer twijfelt er niet aan dat het bloedbad het werk is van een wolf. Volgens hem is de wolf de afgelopen dagen een paar keer gezien in Rosmalen en omgeving. Uit DNA-onderzoek moet blijken of de wolf echt de dader is.

‘Daar werken wij niet voor’

Als Van Mook zaterdagochtend een telefoontje van de buren krijgt, weet hij eigenlijk al hoe laat het is. De boer vreest al langer voor de levens van zijn in totaal 500 schapen. Eenmaal aangekomen bij de wei treft hij naar eigen zeggen een ‘gigantische slachtpartij’ aan. “Vijf dode schapen lagen verspreid door het weiland met hun nek opengebeten. De rest van de kudde was overstuur,” vertelt Van Mook aan Hart van Nederland.

De boer denkt dat het niet bij vijf doden zal blijven. Meerdere schapen zijn er volgens hem zo slecht aan toe dat euthanasie onvermijdelijk is. De dierenarts neemt hier maandag een beslissing over. Het doet Van Mook pijn om zijn schapen zo te zien. “Wij zijn het hele jaar bezig om die beesten zo goed mogelijk te verzorgen en dan treffen we ze zo aan. Daar werken wij niet voor.”

Vrij spel

Van Mook vindt dat er maatregelen moeten worden genomen tegen de wolf. Het beest krijgt volgens hem te veel vrij spel in Nederland. “Ik denk dat ons landje te klein is voor roofdieren. De wolf breidt zich uit en dit is gewoon een snoepwinkel voor die beesten. ”

De Brabantse boer is niet de enige die er zo over denkt. Meerdere boeren eisen maatregelen. Daarom werd in augustus een speciaal wolvenplatform opgericht. Het platform probeert een oplossing te vinden voor het toenemende aantal wolvenaanvallen in Nederland.

Daarvan werden er dit jaar tot oktober al ruim twee keer zoveel geregistreerd als in heel vorig jaar. Het gros van die aanvallen vond plaats in Noord-Brabant, Drenthe en Gelderland. Provincie Gelderland trok deze zomer een half miljoen euro uit om boeren te helpen hun vee tegen de wolf te beschermen.

Foto’s: Meesters Multi Media