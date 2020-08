Brabants wolvenplatform moet leiden tot betere afspraken en dat is hard nodig: 'Vaak komt er pas beleid als het te laat is'

Hoe gaan we om met de wolf in Nederland, zonder dat er telkens schapen worden doodgebeten? Om antwoord te krijgen op die vraag is het Brabantse wolvenplatform opgericht, dat dinsdag voor het eerst samenkomt.

En dat is hard nodig, vindt schapenfokker Hans van Middelaar uit het Brabantse Sterksel. Hij kreeg al vier keer bezoek van een wolf, twee weken geleden voor het laatst. “Ik zei meteen: dat is de wolf geweest. Als het geen wolf is geweest, dan moet het een beer geweest zijn. Iets anders kan het niet zijn geweest”, zegt Van Middelaar.

Lees ook: Unieke beelden: wolf verslindt prooi voor oog van wildcamera

Zeven schapen verloren

De wolf die toeslaat bij de schapenboer zou nu in het Weerterbos zou zitten. Daar zit geen wild, en daarom komt de wolf specifiek naar Van Middelaars schapen. De wolf eet telkens amper van de schapen en doodt ze alleen maar. Slechts een keer heeft hij er een meegenomen, op de kop na.

Van Middelaar: “Ik ben zeven schapen verloren in totaal. Vijf waren meteen dood, twee zijn later nog doodgegaan.” Hij heeft nu netten om zijn schapen staan, maar vraagt zich af in hoeverre die voorzorgsmaatregelen helpen. Bovendien kost het afrasteren van de schapen veel tijd en werk. Tijd die zonder de wolf beter te besteden is.

Zwervende wolf

De wolf die de schapen van Van Middelaar doodbijt is een zwervende wolf en daarvoor is er nog geen speciaal beleid. Dat is er namelijk alleen voor gevestigde wolven. Boeren-belangenorganisatie ZLTO hoopt dat het nieuw opgerichte platform leidt tot betere afspraken. In het platform zitten onder meer vertegenwoordigers van de boeren, maar ook de provincie en gemeenten.

“Er is een nationaal wolvenplan, maar daarin is niets geregeld voor zwervende wolven. In Brabant zijn we er nu een beetje door verrast. Er waren bijvoorbeeld geen netten beschikbaar toen de wolf passeerde”, vertelt bestuurder Jeanette van de Ven van ZLTO.

Lees ook: Nederlanders verheugd over de wolf: bijna de helft hoopt roofdier in natuur te zien

‘Geen plek’

Van Middelaar vindt dat ze bij het nieuwe wolvenplatform eerst goed moeten uitzoeken waar er precies plek is voor de wolf. “Bij mij zit helemaal geen wild en is er dus eigenlijk geen plek voor de wolf.”

Ook Jeanette van de Ven van ZLTO denkt dat er goed moet worden gekeken naar geschikte plekken voor de wolf. “Je zou kunnen kijken of we een ontmoedigingsbeleid kunnen voeren op gebieden waar de wolf niet gewenst is”, draagt Van de Ven als mogelijke oplossing aan. De belangenorganisatie onderhoudt contact met boeren en vraagt hen ook wat er moet gebeuren om meer dode schapen te voorkomen.

Niet meteen concrete afspraken

Toch zal het dinsdag tijdens de eerste bijeenkomst van het wolvenplatform niet meteen tot concrete afspraken komen, denkt ze. Ook schapenboer Van Middelaar denkt dat een oplossing nog wel even op zich laat wachten. “Al die regelingen duren meestal zo lang. Vaak wordt er pas beleid gemaakt als het eigenlijk al te laat is.”