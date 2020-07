Unieke beelden: wolf verslindt prooi voor oog van wildcamera

De onderzoekers van het Wolvenmeldpunt wisten voor het eerst unieke beelden te maken van een wolf: met een wildcamera kon worden vastgelegd hoe een vers kadaver van een edelhert wordt aangevreten.

Het kadaver werd per toeval gevonden. Na DNA-onderzoek kon worden bevestigd dat de wolf het dier eerder zelf had gedood. Onderzoekers besloten de prooi voor de camera te plaatsen. Geduld werd beloond, want waarop werd gehoopt, gebeurde. De grote jager kwam terug om van de prooi te eten.

Aaseters

Ook is op de beelden te zien hoe een vos, kraaien en een groep wilde zwijnen eten van het hertenkadaver. Het is heel bijzonder dat prooiresten van een wolf worden gevonden, laat staan dat het verorberen ervan wordt vastgelegd op camera. Dit is zelfs de allereerste keer ooit, dat het in de Nederlandse natuur wordt vastgelegd.

Onderzoekster Elke Wenting van de Wageningen Universiteit plaatste de camera en is tevreden met de nieuwe inzichten. “Duidelijk is dat de wolf een aasleverancier is voor de overige dieren,” legt ze uit aan De Gelderlander. “Hij is zelf vooral geïnteresseerd in het borst-gedeelte van het hert. Maar de verteringsorganen laat hij links liggen. Maar die haalt hij wel uit het lichaam van het kadaver en dus kunnen andere aaseters daar weer van profiteren.”

Beeld: Wolvenmeldpunt