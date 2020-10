Wolven in Nederland zijn steeds actiever, nu al twee keer zoveel aanvallen als in heel 2019

Er zijn tot oktober dit jaar al ruim twee keer zoveel wolvenaanvallen geregistreerd als in heel 2019. Dat blijkt uit de meldingen van schade door wolven die BIJ12 verzamelt. Het gros van die aanvallen vond plaats in Noord-Brabant, Drenthe en Gelderland.

De provincies hebben BIJ12 aangesteld om boeren een tegemoetkoming te geven als ze schade hebben door wilde dieren. Boeren melden hun schade bij BIJ12, zij onderzoeken vervolgens hoeveel schade er is en door welk dier dat wordt veroorzaakt. LocalFocus analyseerde de wolvenaanvallen die sinds 2015 zijn geregistreerd.

Tot en met september waren er 66 wolvenaanvallen bekend. In diezelfde periode vorig jaar gaat het om slechts negen aanvallen waarbij uit onderzoek bleek dat het om een wolf ging. In heel 2019 zijn 25 aanvallen gemeld.

Noord-Brabant

Vooral in Noord-Brabant is de stijging enorm. Daar vonden vorig jaar voor zover bekend twee wolvenaanvallen plaats. Dit jaar zijn dat er tot nu toe al 31. Van twintig van die aanvallen is bekend welke wolf ‘de dader’ is. In vijftien gevallen gaat het om een alpiene mannetjeswolf, de eerste die in Nederland is waargenomen.

Sinds de eerste wolf na 150 jaar ons land weer aandeed, in het voorjaar van 2015, zijn er 148 aanvallen bekend. Daarbij raakten 556 dieren gewond, of overleden. De schade loopt tot nu toe op tot iets meer dan een ton.

Vrijwel altijd zijn schapen het slachtoffer. Eén keer ging het om een geit, één keer om een kalf en één keer om het kalf van een Schotse Hooglander.

Bekijk hier hoeveel wolvenaanvallen er waren in jouw gemeente:

Definitief gevestigd

Glenn Lelieveld is wolvenspecialist bij de Nederlandse zoogdiervereniging en verbaast zich niet over de cijfers. “De wolf heeft zich definitief gevestigd in Nederland. Het zijn er nu dertien en er zullen er nog meer komen”, vertelt hij telefonisch aan Hart van Nederland.

Lelieveld is kritisch op de provincies, die volgens hem meer kunnen doen om boeren die gedupeerd zijn te ondersteunen. “Het is natuurlijk vreselijk voor een boer als er 40 schapen zijn doodgebeten. Natuurlijk zijn dierenhouders emotioneel en woest op de wolf. Niemand wil dat die schapen worden afgeslacht, ook de voorstanders van wolven willen dat niet.”

Hij wijst op de mogelijkheden die er zijn om schapen beter te beschermen. Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligers actief die boeren gratis helpen om goede wolfwerende hekken te bouwen. Ook vindt Lelieveld dat de emotionele ondersteuning voor boeren kan worden verbeterd.

Emotionele ondersteuning

“Het gaat nu heel klinisch. Bij schade moet binnen 24 uur een melding worden gedaan, dan komt er een taxateur en vervolgens krijg je binnen drie maanden een schadevergoeding als je daar recht op hebt. Ik pleit voor meer emotionele ondersteuning voor een getroffen boer. En zo’n taxateur zou ook wat praktische hulpmiddelen kunnen geven, bijvoorbeeld een tijdelijk wolfwerend hek. Dan slaapt zo’n boer ook beter.”

Christian Jansen van BIJ12 wil graag benadrukken dat de cijfers van alle meldingen die binnenkomen soms een beetje vertekend kunnen zijn. “Het is niet zeker dat bij alle meldingen die bij ons binnenkomen altijd sprake is geweest van een wolf. Het kan heel soms ook een hond zijn geweest, we kunnen dat niet altijd uitsluiten.”