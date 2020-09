Schiermonnikoog nog altijd coronavrij: alleen daar ben je nog écht veilig

Wie wil vluchten voor het coronavirus moet de boot pakken naar Schiermonnikoog. Het is nu officieel de allerlaatste Nederlandse gemeente zonder besmettingen. Dat roept toch vragen op: hoe doen ze dat? Wat is het geheim van Schier?

Oké, het is een eiland, dat helpt. Maar andere Waddeneilanden hebben sinds afgelopen weekend allemaal hun eerste coronagevallen te pakken. Bovendien zijn de eilanden wel gescheiden van het vaste land door water, maar er komen iedere dag honderden toeristen per boot naartoe. Dat zijn stuk voor stuk potentiele overbrengers van het virus.

Strengere maatregelen

Taxichauffeur Robert Swart denkt dat de strengere maatregelen een verklaring zijn. ”We hebben een eigen taxiprotocol, daar houden we ons heel strikt aan”, legt hij uit aan Hart van Nederland. “Mondkapjes zijn verplicht in de taxi en klanten zetten hun eigen bagage in de auto. Chauffeurs hebben handschoentjes en desinfecterende gel bij zich.”

Ook op de rest van het eiland wordt er sinds het begin van de coronacrisis streng aan de regels gehouden, vooral in de supermarkt. ”Van elke groep toeristen mag er maar één naar binnen. De karretjes worden ontsmet”, vertelt supermarkteigenaar Eric Brunekreef.

Bovendien staat er bij de deur staat altijd een medewerker. “Die wijst klanten op de regels. Dat is zeker niet altijd makkelijk, er ontstaan soms flinke discussies. Maar je moet ze toch een beetje opvoeden hè”, aldus Brunekreef.

Coronavluchtelingen?

Er lijkt nog geen stroom coronavluchtelingen op gang te komen, maar als de cijfers in de rest van het land zo hard blijven oplopen, zou dat wel eens kunnen veranderen. Marianne van Hall van de plaatselijke VVV verwacht niet dat ze op Schiermonnikoog helemaal coronavrij zullen blijven. “Tot nu toe hebben we vooral veel geluk gehad”, denkt ze.

Maar op het eiland weten ze ook dat het niet alléén maar geluk is. ”We doen ook heel erg ons best. Sinds het begin van de uitbraak doen we er alles aan om het virus buiten de deur te houden”, weet ook Van Hall. “We hebben overal strenge maatregelen waar veruit de meeste bezoekers zich netjes aan houden, alleen de 2 procent die er geen zin in heeft bezorgt ons veel werk.”

Lastige tegenstellingen

Veel eilandbewoners zijn afhankelijk van het toerisme. Daarom willen ze graag veel gasten blijven ontvangen. Maar diezelfde personen vormen natuurlijk ook juist wel risico. Er komt een dag dat een van de toeristen het virus meeneemt naar het kleinste bewoonde Waddeneiland.

Een vergelijkbaar dilemma geldt ook voor de toeristen zelf. Het is een fijn idee dat je naar een eiland gaat waar de kans op besmetting nagenoeg nul is, maar misschien ben jij wel degene die het virus meeneemt naar het eiland, met alle gevolgen van dien.

”We hopen dat we lang door kunnen gaan zoals we dat nu doen, ook zeker voor de toeristen”, zegt Van Hall tot slot daarover. “En ik moet ook een beetje glimlachen. Want ja, de laatste gemeente van Nederland zonder corona, dat maakt ons toch een beetje trots.”