Het coronavirus heeft Vlieland bereikt. Voor het eerst sinds het begin van de uitbraak in Nederland, precies zeven maanden geleden, is een inwoner van het Friese Waddeneiland positief getest. Dat geval is tussen zaterdagochtend en zondagochtend doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Nu Vlieland zijn eerste coronageval heeft, zijn er nog twee gemeenten in Nederland zonder bevestigde besmettingen. Op Ameland en Schiermonnikoog hebben nog geen inwoners het coronavirus opgelopen.

Terschelling en het Gelderse Rozendaal hebben het laagste aantal besmettingen na Schiermonnikoog, Ameland en Vlieland. Op het Waddeneiland en in het lommerrijke villadorp bij Arnhem zijn tot nu toe vijf inwoners positief getest. In augustus zijn bezoekers van de jongerencamping Appelhof op Terschelling positief getest, maar die worden geregistreerd bij hun woonplaats. De Groningse gemeenten Loppersum en Pekela hebben acht vastgestelde besmettingen.

Vlieland is nog wel een van de 25 gemeenten in Nederland zonder sterfgevallen aan corona.

ANP