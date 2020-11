Ook Roosendaal geteisterd door vuurwerkgeweld, één jongen aangehouden

Ook in het Brabantse Roosendaal stookten jongeren maandagavond veel onrust met vuurwerk. In de wijk Langdonk werd zwaar vuurwerk afgestoken en werden brandjes gesticht. De politie heeft één jongen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Koordirigente en beheerder Gunita Kronberga van de Sint Bernardus Parochie laat aan Hart van Nederland weten dat jongeren al drie avonden achter elkaar “lol aan het trappen zijn”. “Ik heb gisteren echt gedacht dat mijn slaapkamer in de fik stond. Er worden gewoon brandbommen naar binnen gegooid”, zegt ze.

Extra controles

Naast Roosendaal, is het in de Arnhemse wijk Geitenkamp ook al dagen onrustig door jongeren die zwaar vuurwerk afsteken. Op maandagavond was de politie daar in groten getale aanwezig. In Roosendaal voeren agenten ook extra controles uit, omdat de politie daar de laatste dagen al meerdere meldingen over vuurwerkoverlast hebben gekregen.

Lees ook: Arnhemmers leven in angst door vuurwerkterreur: ‘Ze gooien het gewoon naar mijn voeten’

Vrijdagavond werd een 20-jarige man aangehouden, omdat hij niet wilde meewerken aan een identiteitscontrole en hij een agent mishandelde. Zaterdagochtend trof de politie in een schuur van een woning 45 kilo vuurwerk aan. Het vuurwerk is in beslag genomen en de politie maakte tegen de 29-jarige bewoner een proces-verbaal op. In de avond liet een 16-jarige jongen vervolgens een zelfgemaakte vuurwerkbom ontploffen. Die tiener werd opgepakt en wordt verhoord.

Audi opgeblazen

Ook in Breda zijn bewoners opgeschrikt door vuurwerkgeweld. Daar werd een dure Audi opgeblazen door zwaar vuurwerk. Stukken van de auto lagen over de weg verspreid. Een dader is nog niet gepakt; de eigenaren van de Audi loven 5000 euro uit voor de gouden tip.

Lees ook: Dure Audi ontploft door zwaar vuurwerk, eigenaren loven 5000 euro uit voor gouden tip

Beeld: SQ Vision