Jongen (16) laat zelfgemaakte vuurwerkbom ontploffen in Roosendaal

Een 16-jarige jongen heeft zaterdagavond in Roosendaal vermoedelijk een zelfgemaakte vuurwerkbom laten ontploffen op straat. Die tiener is opgepakt en wordt verhoord.

De politie heeft de afgelopen dagen meerdere meldingen uit de Brabantse plaats gekregen van vuurwerkoverlast. Er worden daarom nu extra controles gehouden. Zo werd de jongen zaterdagavond rond 21.50 uur op de Philipslaan op heterdaad betrapt door een surveillerende agent.

Vuurwerk in schuurtje

Dankzij een tip werd eerder op zaterdag 45 kilo (sier)vuurwerk gevonden in een schuur van een woning aan de Champetterberg. Het explosieve materiaal is vanwege ontploffingsgevaar door een gespecialiseerde dienst afgevoerd. Tegen de 29-jarige bewoner is een proces-verbaal opgemaakt.

Tijdens een controle op vrijdagavond hield de politie een 20-jarige man uit Roosendaal aan. Hij werd op het Heilig Hartplein gevraagd om zich te identificeren maar wilde dat niet. De man verzette zich en mishandelde daarbij een agent. De politiemensen konden de heethoofd uiteindelijk alsnog te arresteren.

