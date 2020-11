De politie heeft dinsdag een enorme hoeveelheid vuurwerk aangetroffen in een kleine vrachtwagen die met pech langs de A50 bij het Brabantse Sint-Oedenrode stond. In tientallen dozen werd bijna 5.000 kilo aan professioneel vuurwerk gevonden.

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat ziet dinsdagmiddag een kleine vrachtwagen langs de snelweg staan. Het voertuig heeft een lekke band. De twee inzittenden van de vrachtwagen doen eerst nog alsof hun neus bloedt, maar vallen even later door de mand.

‘Oude koelkasten’

De inspecteur biedt namelijk hulp aan en probeert de wagen omhoog te krikken, maar dat lukt met geen mogelijkheid. Er wordt een berger met een speciale krik opgeroepen, maar zelfs die krijgt het voertuig niet omhoog.

De twee mannen proberen niets te laten merken en beweren ‘iets van oude koelkasten’ te vervoeren. De weginspecteur kijkt even kort in de laadruimte en begint te twijfelen aan het verhaal. Hij ziet dozen waarvan de opschriften wijzen op vuurwerk. De politie wordt meteen gebeld en agenten treffen vervolgens bijna 5.000 kilo aan professioneel vuurwerk aan.

Verdachte ontsnapt

Op dat moment heeft een van de twee inzittenden van de vrachtwagen al de benen genomen. De andere man, een 23-jarige Enschedeër kan wel worden aangehouden. Hij wordt verdacht van het bezit van illegaal vuurwerk. De vrachtwagen is in beslag genomen, de hoogst explosieve lading is veilig afgevoerd.

