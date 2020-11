Honderden kilo's aan illegaal vuurwerk gevonden in Gelderland

De politie heeft deze week honderden kilo’s aan illegaal vuurwerk gevonden op meerdere plaatsen in Gelderland. De explosieven werden aangetroffen in containers en in een schuur.

In containers aan de Van Dijkhuizenstraat in Nijkerkerveen werd 330 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Een 50-jarige man uit de gemeente Nijkerk is aangehouden in verband met de vondst. De politie kwam de partij op het spoor na een anonieme tip.

Op heterdaad betrapt

Aan de Boutlaan in Herwijnen werden 600 cobra’s aangetroffen die lagen opgeslagen in een schuur. Een 25-jarige man uit die plaats is aangehouden. Ook daar leidde een anonieme tip tot de vondst van het illegale vuurwerk.

In Ede werd dinsdag een 33-jarige man uit de stad aangehouden voor het bezit van 1.150 stuks zwaar illegaal vuurwerk. Hij werd op heterdaad betrapt met het vuurwerk dat hij op een digitale berichtendienst te koop had aangeboden. Bijna 25 kilo hoogst explosief vuurwerk is door de politie in beslag genomen.

