Politie ziet forse toename illegaal vuurwerk: 'Het is echt een misdrijf als je zwaar vuurwerk hebt'

De hoeveelheid in beslag genomen illegaal vuurwerk ligt nu al fors hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Was vorig jaar rond deze tijd zo’n 19.800 kilogram geconfisqueerd, is er dit jaar tot en met 1 november al ruim 24.700 kilogram in beslag genomen. Dat blijkt uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie.

Een echte aanleiding voor de grotere hoeveelheid durft de politie nog niet te benoemen. Het kan zijn dat er simpelweg meer illegaal vuurwerk in Nederland is, maar het kan ook zijn dat de opsporingstechnieken verbeteren. “We hebben nu ook een taskforce die zich echt richt op vuurwerk,” licht vuurwerkexpert van de politie Anne Dreijer toe. “Maar het is moeilijk zeggen of het echt daarmee te maken heeft. Breder in de organisatie is er wel veel meer aandacht voor de opsporing dan voorgaande jaren.”

Opsporing illegaal vuurwerk

De politie heeft al grote successen geboekt. In samenwerking met Duitse collega’s werd in oktober in Duitsland 50.000 kilogram illegaal vuurwerk opgerold, bijna evenveel als de afgelopen jaren in Nederland in een heel jaar in beslag werd genomen. Het vermoeden is dat deze stapel vuurwerk voor de Nederlandse markt bestemd was, omdat er Nederlandse handelaren bij betrokken waren.

Opsporing van vuurwerkhandel gebeurt steeds meer via sociale media. “Dat gebeurt via alle vormen van sociale media, zoals Instagram, Facebookgroepen, Telegram. Soms zien we dat illegaal vuurwerk ook via Marktplaats wordt aangeboden,” vertelt Dreijer. Ook wordt dit jaar veel meer ingezet op grenscontroles, waarbij auto’s worden doorzocht op legaal en illegaal vuurwerk. Legaal vuurwerk mag vervoerd worden, maar maximaal 25 kilogram per auto.

Knalvuurwerk

Knalvuurwerk, en dan vooral nitraten, cobra’s en mortierbommen, is waar de politie zich in hun waarschuwingen vooral op richt. “Er gebeuren vaak ongelukken mee, soms met dodelijke afloop. Ook in Nederland.” Ook wordt er veel schade mee aangericht. Zo werd vrijdag nog een isolatiepost bij een coronatestlocatie in Been en Donk vernield, en sneuvelden maandag tientallen ruiten in Rotterdam door een zware vuurwerkbom.

Lees ook: Rotterdammers opgeschrikt door zware vuurwerkbom: ‘Ze zijn kierewiet, dit is abnormaal’

Daarnaast heeft het bezit van illegaal vuurwerk ook grote gevolgen op andere vlakken. “Mensen moeten doorhebben dat het echt een misdrijf is als ze zwaar vuurwerk hebben. Je krijgt een strafblad, en het kan ook gevolgen hebben voor je huurcontract.” Daarnaast kom je waarschijnlijk landen als de Verenigde Staten niet meer in. “Er is dan een antecedent dat je gepakt bent met explosieven.”

Hulpverleners

Met het voornemen van het kabinet om in verband met de coronamaatregelen vuurwerk rond oud en nieuw helemaal te verbieden is het alle hens aan dek om de handhaving daarop in te richten. “We hadden bijna net onze plannen voor de jaarwisseling klaar, dat kan nu weer omgegooid worden,” aldus Dreijer.

Lees ook: Meer over de plannen van het kabinet voor een algeheel vuurwerkverbod

Grote vrees bij de politie is dat er net als afgelopen jaren wederom veel geweld tegen hulpverleners gaat plaatsvinden. De vuurwerkexpert van de politie voorspelt een uitdagende jaarwisseling. De hoop is dat veel mensen zich aan een mogelijk totaalverbod gaan houden, “maar er zal een klein deel zijn dat toch vuurwerk gaat gebruiken,” verwacht Dreijer.

Foto: Politie