'Kabinet komt deze week met algeheel vuurwerkverbod voor dit jaar'

Het kabinet wil voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Dat melden bronnen in Den Haag aan de NOS. Vrijdag zou het kabinet een knoop doorhakken.

Het kabinet overlegt dan meteen over een steunpakket voor de vuurwerksector, weet de NOS. Er zouden naar verluidt tientallen miljoenen beschikbaar gesteld worden.

Een vuurwerkverbod komende jaarwisseling zou zeker leiden tot faillissementen. Dat zegt Marcel Teunissen, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). In de vuurwerkbranche werken duizenden mensen, van wie een deel heel het jaar.

Druk op de zorg

Burgemeesters van de de veiligheidsregio’s riepen de politiek vorige week op om vanwege de coronacrisis met een tijdelijk verbod te komen. Dat verlicht de druk op ziekenhuizen en zorg- en hulpverleners. Met de jaarwisseling belanden jaarlijks honderden mensen in het ziekenhuis door vuurwerk.

“Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee”, zei voorzitter Hubert Bruls toen namens de burgemeesters.

‘Ernstigste crisis sinds Tweede Wereldoorlog’

Hij beseft dat veel mensen enorm uitkijken naar het moment dat zij mogen ‘knallen’. “Wij moeten het virus op afstand houden. Dit is de meest ernstige crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij moeten allemaal dingen laten die we heel erg leuk vinden. Als het vuurwerk een van de dingen is die wij moeten inleveren, dan is dat zo.”

Eerder riepen zorgmedewerkers en andere hulpverleners de politiek ook al op om tot een algeheel verbod te komen.