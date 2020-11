Vuurwerkbranche met handen in het haar: 'Hoeveel faillissementen gaan hier op volgen?'

Vuurwerkhandelaren hopen niet dat het kabinet besluit om dit jaar vuurwerk te verbieden. Veel verkopers hebben namelijk alles al op tijd moeten inkopen.

Stefan Schöppers bestelt als handelaar zijn vuurwerk al als de feestdagen net achter de rug zijn. Dit keer bestelde hij pas in augustus, toen het de goede kant op leek te gaan met het aantal besmettingen.

‘Doodsteek voor de branche’

Het kabinet kijkt nu toch naar een geheel verbod op vuurwerk dit jaar. Dit op aandringen van de Veiligheidsregio’s. “Mijn gevoel is dat de overheid daar eerder mee had moeten komen, want ik moet ook vroeg inkopen. Het is een doodsteek voor de gehele branche. Hoeveel faillissementen gaan hier op volgen?”, vraagt Schöppers zich hardop af.

Marcel Teunissen van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland vreest voor grote gevolgen. “Ik zeg altijd dat wij in drie dagen onze business doen van een heel jaar. Andere branches kunnen het uitsmeren, wij niet. We hebben al kosten gemaakt, en daar investeren we een heel jaar in.”

De gevolgen voor de branche zijn volgens Teunissen niet te overzien. “De vuurwerkinkoop is al gedaan. Het is een enorme schadepost, waarbij zo’n 1400 tot 1500 ondernemers betrokken zijn.Z Zij worden ook geraakt bij dit scenario.”

Schöppers wil best dit jaar vouchers verkopen zodat mensen volgend jaar bij hem het vuurwerk kunnen ophalen, maar hij is bang voor eventuele gevolgen. “Als we dit jaar er een tijdelijk verbod van maken, dan is mijn gevoel dat er volgend jaar definitief verbod komt op vuurwerk.”

‘Steek geld in horeca- en cultuursector’

Veel winkels verkopen vuurwerk aan het eind van het jaar om zo nog een mooie winst te maken, of zelfs nog ‘break-even’ te spelen. “Het is voor heel veel ondernemers een mooie kans om de onderneming gelijk te trekken, bijvoorbeeld fietsverkopers die nog vuurwerk verkopen tijdens oud en nieuw”, vertelt Teunissen.

Op social media ging vorige week een bericht viral van Marcel Kolder. 77 miljoen euro werd er vorig jaar de lucht ingeschoten. Kolder zijn idee was om dat geld dit jaar te steken in de horeca- en cultuursector. Dit bericht werd duizenden keren gedeeld op Facebook.

“Zelf vind ik het vervelend dat al dat geld de lucht in gaat vanwege het milieu, dieren en dergelijke. Tijdens de coronatijd is het gewoon stom om vuurwerk af te steken. Dat levert de spoedeisende hulp nog meer werk op”, aldus Kolder. Zelf is Kolder actief in de cultuursector. Hij investeerde vorig jaar geld in een pop-up museum, maar door de coronacrisis zag hij daar niets van terug.

Hij roept op om vuurwerkhandelaren in de spiegel te laten kijken, in plaats van naar anderen te wijzen. “De tabakshop is ook niet meer de tabakshop, die verkopen ook tijdschriften. Er moeten gewoon dingen veranderen. Verander je ondernemerschap naar vakmanschap. Ik vind dat de horeca- en cultuursector het ook verdienen.”

Over twee weken maakt het kabinet meer bekend over hoe de feestdagen aan het eind van dit jaar eruit moeten zien.