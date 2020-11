Kabinet geeft over twee weken duidelijkheid over tijdelijk vuurwerkverbod

Het kabinet komt over een week of twee met meer duidelijkheid over een tijdelijk vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling. Dat zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Milieu dinsdag.

Vorige week stelden GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor om dit jaar ook het siervuurwerk te verbieden. Zo willen de oppostitiepartijen de zorg en de hulpdiensten ontlasten, aangezien die al onder grote druk staan door de corona-uitbraak. Het plan wordt gesteund door de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad, zo bleek maandagavond.

Van Veldhoven zegt “het signaal” van de burgemeesters en partijen serieus te nemen. “Het is logisch dat de vraag nu gesteld wordt. We gaan het bespreken in het kabinet.” Volgens haar is het onderwerp breder dan alleen haar portefeuille en moeten andere bewindspersonen zich er ook over buigen.

Knoop nog niet doorgehakt

De kans dat er dinsdagavond op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge al iets gezegd wordt over een tijdelijk vuurwerkverbod lijkt erg klein. Het kabinet heeft er nog geen knoop over doorgehakt en achter de schermen is er nog discussie over de kwestie.

Bovendien moet ook de Tweede Kamer instemmen met het plan. Dinsdagmiddag wordt erover gedebatteerd. Begin dit jaar werd het gebruik van vuurwerk al ingeperkt. Onder meer vuurpijlen en knalvuurwerk zijn vanaf 1 december verboden. De VVD en PVV zijn tegenstanders van algeheel verbod op vuurwerk..

