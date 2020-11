De tweede coronagolf lijkt voorzichtig af te vlakken. Het aantal besmettingen stijgt minder hard, maar de toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft. De ‘gedeeltelijke lockdown’ in Nederland blijft dan ook onverminderd van kracht. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 8.306, dat zijn er 430 minder dan op zondag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 2.545, dat zijn er 52 meer dan op zondag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 463, dat is er vierminder dan op zondag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.435

Update 06:56 – ‘Coronacrisis raakt kwetsbare kinderen extra hard’

De coronacrisis is voor kwetsbare kinderen extra dramatisch. Dat stelt Terre des Hommes dinsdag. De organisatie roept de Europese Unie op “verantwoordelijkheid te nemen en de rechten van kinderen te beschermen” en start een campagne om aandacht voor het onderwerp te vragen.

De organisatie zegt dat een forse stijging wordt verwacht van uitbuiting van minderjarigen door gedwongen kindhuwelijken, kinderarbeid, kinderhandel en online seksuele exploitatie. Dat komt dan doordat “kinderen niet of nauwelijks nog naar school gaan en ouders hun inkomsten verliezen. Omdat ouders geen andere uitweg zien, neemt ook de kinderhandel in arme landen toe”, stelt Terre des Hommes. Hilde Neels, kinderrechtenexpert bij de organisatie: “Onder de valse belofte van onderwijs of een inkomen voor het gezin, gaan kinderen mee met handelaren, met als gevolg: ze verdwijnen van de radar.”

Volgens Terre des Hommes is tijdens lockdowns stijging van geweld het meest extreem. “Het aantal meldingen naar hulplijnen voor huiselijk geweld is fors toegenomen. In India groeide het aantal telefoontjes naar kinderhulplijnen met 30 procent, in Bangladesh met 40 procent. Tijdens de eerste coronagolf werd zelfs voor 85 miljoen extra kinderen voor fysiek, seksueel of emotioneel geweld gevreesd. Europol en Interpol constateren een stijgende vraag naar afbeeldingen van kindermisbruik.”

Update 04:53 – ‘Ministerie houdt notulen OMT geheim’

Het ministerie van Volksgezondheid maakt de notulen van de vergadering van het Outbreak Management Team (OMT) niet openbaar, schrijft het AD. “Het openbaar maken zou ertoe leiden dat OMT-leden niet langer bereid zullen zijn aan het OMT deel te nemen of zich geremd zullen voelen om vrijuit te spreken”, reageert minister Hugo de Jonge.

“Dit staat een goede bestrijding van infectieziekten in de weg”, aldus de bewindsman. Volgens De Jonge leidt dat tot “een onevenredig nadeel voor de volksgezondheid in het algemeen en het RIVM en mijn ministerie in het bijzonder”. Kortom: medici moeten niet bang worden om in het OMT hun mening te geven.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft het AD, net als andere media, de notulen en verslagen van de OMT-vergaderingen opgevraagd. Maar het ministerie van Volksgezondheid weigert die stukken dus vrij te geven.

Update 03:30 – Waarschijnlijk daalt aantal coronavallen licht

In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer evenveel coronagevallen vastgesteld als in de week ervoor, en vermoedelijk zelfs iets minder. Het zou de eerste daling in twee maanden zijn. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dan wordt ook bekend hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn gemeld, en of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt.

Het RIVM meldde vorige week dinsdag dat het in zeven dagen tijd 67.542 meldingen van positieve coronatests had gekregen. In de zes dagen na die update zijn 56.340 nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Dat doet vermoeden dat het weekcijfer dinsdag uitkomt op ongeveer 65.000.

Het RIVM zag het wekelijkse cijfer de afgelopen periode stijgen van 3597 naar 5427 naar 8265 naar 13.471 naar 19.326 naar 27.485 naar 43.903 naar 55.587 naar 67.542. Begin september kreeg het RIVM enkele honderden coronameldingen per dag, eind oktober kwam dit dagen achter elkaar boven de 10.000 uit.

Update 03:30 – Kabinet besluit dinsdag over extra maatregelen

Het kabinet besluit dinsdag welke extra maatregelen het neemt om het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus sneller terug te dringen. De meest bij de crisis betrokken ministers komen daarvoor in de middag bijeen. Daarna zullen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de aanscherpingen bekendmaken tijdens een persconferentie om 19 uur.

Het aantal nieuwe besmettingen is de laatste drie dagen iets gedaald maar het aantal mensen dat in het ziekenhuis terechtkomt met Covid-19 stijgt nog steeds. Dat wil het kabinet volgens ingewijden sneller omlaag krijgen zodat de zorginstellingen meer lucht krijgen. Ook kunnen ze dan de gewone zorg sneller weer opschalen.

Het gaat volgens bronnen om een tijdelijke sluiting van musea, theaters, bioscopen, pretparken en dierentuinen. Ook zou het kabinet een negatief reisadvies geven voor de komende wintervakantieperiode.