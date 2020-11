GGD-medewerkers gluurden in dossiers van bekende Nederlanders

Enkele medewerkers van de GGD hebben ongeoorloofd in de dossiers van twee bekende Nederlanders gekeken. Of het specifiek om coronadossiers gaat, moet blijken uit een intern onderzoek dat nog loopt.

De personen van wie de dossiers zijn, zijn geïnformeerd over de kwestie. De brancheorganisatie GGD-GHOR maakt die namen niet bekend.

Aboutaleb

Volgens het AD gaat het in één geval om het dossier van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij raakte in oktober besmet met het coronavirus. In de dossiers die zijn ingezien staan onder meer BSN-nummers, 06-nummers en thuisadressen. Vooral dat laatste is precair. Vanwege bedreigingen wordt Aboutaleb beveiligd.

Tegen het AD zegt hij dat hij zich geen zorgen maakt. “Ik ben een publiek figuur en veel mensen weten waar ik woon. Maar dit is voor niemand leuk. Het is niet goed dat een overheidssysteem zoveel gegevens blootlegt. En personen die dit doen, zijn niet te goeder trouw.”

GGD onderneemt actie

Tegen de medewerkers is actie ondernomen, maar ook daarover wil de GGD-GHOR geen details prijsgeven. Ook is een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alle GGD-medewerkers moeten een verklaring tekenen dat zij alleen dossiers zullen raadplegen die ze voor hun werk nodig hebben. In deze gevallen staat volgens een woordvoerder van de GGD-GHOR vast dat de betrokken medewerkers de dossiers niet nodig hadden.