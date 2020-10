Kabinet kijkt naar tijdelijk vuurwerkverbod om zorg te ontlasten

Het kabinet overweegt dit jaar al het vuurwerk te verbieden om de druk op de zorg te verminderen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zegt dat het kabinet gaat kijken naar het voorstel voor een tijdelijk vuurwerkverbod van GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD).

Die partijen willen dat dit jaar ook het siervuurwerk in de ban wordt gedaan. Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn dit jaar al verboden, maar volgens GroenLinks en de PvdD vallen er jaarlijks ook veel slachtoffers door siervuurwerk. De zorg kan die extra patiënten er op dit moment niet bij hebben, zeggen ze.

“Het is een terechte vraag”, zegt staatssecretaris Van Veldhoven voor de camera van Hart van Nederland. Dat sommige soorten vuurwerk nu zijn verboden, betekent volgens haar niet dat er geen mensen gewond zullen raken. “Deze partijen pleiten hiervoor vanwege de druk op de zorg. Dat zien wij als kabinet ook en zullen we meewegen. Begin november praten we met elkaar over de jaarwisseling.”

Veel steun voor vuurwerkverbod

Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders voor een tijdelijk verbod op vuurwerk is. Vooral ouderen staan achter het plan, blijkt na vragen aan 3000 deelnemers. Ruim driekwart van de mensen boven de 50 jaar (76 procent) staan achter een tijdelijk vuurwerkverbod, terwijl een meerderheid van de mensen onder de 30 (60 procent) juist tegen een verbod is.

Vooral regeringspartij VVD is fel tegenstander van een tijdelijk verbod. Kamerlid Erik Ziengs sprak gisteren van een “bizar plan van linksige partijen”. “Het verbieden van siervuurwerk is geen manier om de zorg te ontzorgen. Ze willen gewoon alle leuke dingen afpakken van de mensen en daar moeten ze mee ophouden.’’

Premier Rutte, ook VVD’er, wilde er nog weinig over kwijt. Hij begrijpt de zorgen van hulpverleners, maar wilde nog niets zeggen over een tijdelijk vuurwerkverbod. “We bekijken het stap voor stap. We zullen goed bekijken of er deze jaarwisseling meer maatregelen nodig zijn.”

De Tweede Kamer zou donderdag in debat gaan met staatssecretaris Van Veldhoven over de kwestie. Dat debat werd echter uitgesteld omdat Van Veldhoven nog wachtte op een uitslag van een coronatest. Nu ze negatief getest is, kan ze volgende week wel in gesprek over een mogelijk vuurwerkverbod.